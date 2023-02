Jeck im Sunnesching 2023

Noch mehr kölsche Musik gibt es in diesem Jahr bei den Festivals von Jeck im Sunnesching! In Bonn und Köln spielen auf den Main Stages jetzt jeweils 13 Bands. Neu dabei sind Druckluft, Eldorado und Bläck Fööss. „Wir freuen uns auf zwei grandiose jecke Events, bei denen wir unser musikalisches Repertoire für unser Publikum erweitert haben“, sagt Jochen Gasser, der mit dem Team von Dionysos Events die Jeck im Sunnesching-Festivals organisiert. „Seit der Premiere 2015 wächst unser Sommerfestival stetig“, sagt JiS-Initiator Thomas Deloy von Gaffel. „Wir haben es geschafft, dass Jeck im Sunnesching mittlerweile deutschlandweit ein Begriff ist.“ Bei Jeck im Sunnesching feiern einige zehntausend singende und tanzende Jecken eine kostümierte Party. In Bonn werden am 2. September 30.000 Menschen in der Rheinaue erwartet.

Auf der Jeck Stage haben sich die Besten der kölschen Musik angesagt: Brings, Kasalla, Miljö, Cat Ballou, Bläck Fööss, Björn Heuser, Fiasko, Lupo, Planschemalöör, Grüngürtelrosen, Eldorado, Klüngelköpp und Druckluft. Newcomer und Szenehelden präsentieren sich auf der Sunnesching Stage: Es spielen Pimock, Aluis, Auerbach, Chanterella, Kempes Feinest, Knallblech, Köbesse, Mätropolis, Palaver und Stadtrand.

Der Jugendpark ist in Köln der Hotspot. 10.000 Jecken werden am 9. September die kölschen Bands abfeiern. Auf der Bühne stehen Brings, Kasalla, Miljö, Cat Ballou, Bläck Fööss, Björn Heuser, Druckluft, Eldorado, Fiasko, Grüngürtelrosen, Klüngelköpp, Lupo und Planschemalöör. Auf der anschließenden Aftershowparty geht es dann bis spät in die Nacht weiter. Im Kölner Tanzbrunnen spielen die angesagtesten Bands, und die besten kölschen DJs legen auf.

Bei den Festivals erfolgt der Einlass ab 10h. Das Programm startet gegen 11h und läuft bis 20h. Tickets gibt es über die Homepage: www.jeckimsunnesching.de Neben den Festivaltickets werden noch VIP-Karten und attraktive Gruppen-Tickets angeboten. Karten für die Aftershow-Party im Tanzbrunnen gibt es dort ebenfalls.

