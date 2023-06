Jungle Beats im GLORIA

Am Samstag, den 17.06. ist es so weit. Jungle Beats öffnet die Türen des GLORIAs in Köln und feiert mit allen Gästen für die Wiederaufforstung der Regenwälder. Luftige Kleidung wird unbedingt empfohlen, denn Flimmy, L02 und DJ Emres sind bekannt dafür, der Crowd so richtig einzuheizen.

All time Classics - Dancehall - HipHop – Hits: Party machen und Gutes tun kann so einfach sein! Das Spenden-Projekt setzt sich für die Wiederaufforstung der Regenwälder und das Beenden der Rodung der Regenwälder ein. Alle sind herzlich eingeladen, zusammen für den Regenwald zu feiern.

Sämtliche Gewinne werden ausnahmslos an The Generation Forest Foundation gespendet! Generation Forrest Foundation nutzt 100 % der Gewinne, um Bäume für die Wiederaufforstung zu pflanzen und somit Perspektiven und Arbeit für indigene Völker zu schaffen. Make Party - Safe the world and feel free, so come as you are!

Mehr dazu unter Instagram: @junglebeats.event

