Köln wird wieder zur deutschen Comedy-Hauptstadt!

Das COLOGNE COMEDY FESTIVAL steht für vielschichtige Humor-Qualität und innovative Eventreihen. Das Festivalteam präsentiert neben den 1LIVE COMEDY-NÄCHTEN XXL mit über 35.000 Fans und weit über 100 Shows in den Kölner Theatern jetzt zahlreiche neue Programmhighlights:

Erstmalig gibt es eine Comedy-Veranstaltung als CCF-Pre-Show am 8. Juli auf der CSD-Hauptbühne am Heumarkt. Comedypreis-Gewinner Nico Stank präsentiert das Event. Mit dabei sind die Stand-Up Queen Pam Pengco, Sven Bensmann, Marcella Rockefeller und Entertainer Basti Schmidt. Dies dient als Vorgeschmack auf die große Gala PRIDE! DIE SHOW am 27. Oktober im Theater am Tanzbrunnen mit vielen weiteren Gästen.

Zum Start des Festivals können sich die Besucherinnen und Besucher am 26. Oktober auf den Klassiker KÖLN LACHT! Die große Eröffnungsshow präsentiert von WDR 5 im GLORIA freuen. Bei Moderator Osan Yaran treffen sich Abdelkarim, Tony Bauer, Coremy, Patrick Nederkoorn, Tommy Jaud, René Steinberg und Lara Ermer auf der Bühne.

In der neuen Reihe COMEDY READINGS führt am 29. Oktober Maxi Gstettenbauer durch das Hochamt der Comedy-Autoren im Kölner E-Werk: Johann König, Torsten Sträter, Sarah Bosetti und Patrick Salmen lesen Auszüge aus ihren lustigen literarischen Werken. Weitere Lesungen gibt‘s u.a. mit Tommy Jaud, Wigald Boning, Sandra Da Vina und Ralf König.

Am 28. und 29. Oktober lädt Moderator und Autor Nilz Bokelberg zum ersten Mal zu einer Stadtbuchfahrt ein. In seinem Buch „Nice to meet you, Köln!“ zeigt er seine Lieblingsorte in der Domstadt. Reiseleiter Nilz bringt seine Gäste im Doppeldeckerbus mit viel Humor und Musik zu ausgewählten Stationen seines Buches.

Einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts kommt am 30. Oktober im E-Werk live auf die Bühne: Bratwurst & Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar. Zwei Kulturen, zwei Lebenswege, aber auch zwei gute Freunde treffen aufeinander, die sich ebenso innig mögen wie auch übereinander lachen können. Hier wird der Podcast vom individuellen Hörerlebnis zum einzigartigen Showevent.

Neu im Festival ist auch eine Kino-Reihe, für die das Kölner Kino Cinedom als Partner und Spielstätte gewonnen werden konnte. ZUM LACHEN INS KINO kommen Cineasten und Comedy-Fans u.a. am 28. Oktober: Die lange Stromberg-Nacht in Anwesenheit von u.a. Schauspieler Christoph Maria Herbst und Autor Ralf Husmann. Am 31. Oktober, an Halloween, findet die Horror-Kino-Nacht mit den Filmexperten Lutz van der Horst und Thilo Gosejohann statt. Der VVK startet hier in Kürze.

Am 30. Oktober in der Volksbühne am Rudolfplatz: Die Spaß Ävengers! „Wir sind alle gleich!“ Unter diesem Motto zeigt Newcomer-Comedian Tony Bauer eine Mixshow mit einzigartigem Line-Up: Timur Turga, Toby Käp, Ben Schafmeister, Okan Seese und Tan Caglar nehmen das Publikum mit in ihren Alltag und eröffnen humorvoll neue Perspektiven auf das Leben von Menschen mit Behinderung.

Für Klassik-Fans gibt es am 29. Oktober ein Event in der renommierten Kölner Philharmonie: Zingsheim geht Gürzenich. Zum ersten Mal kooperiert das Gürzenich-Orchester mit dem Festival. Der Kabarettist Martin Zingsheim geht mit rheinischen Unterhaltungsexperten wie Jaques Offenbach auf musikalische Abenteuerreise.

Im GLORIA findet am 4. November unter der Leitung von Moderatorin Jeannine Michaelsen The Female Club statt als Abschlussveranstaltung des Festivals mit den Top-Comediennes Nicole Jäger, Negah Amiri, Sandra Da Vina, Lena Kupke und Coremy.

Ticket-Vorverkauf ab sofort auf comedy.cologne und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

