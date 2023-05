Die neuen Abonnementreihen der KölnMusik sind seit gut zwei Monaten veröffentlicht und im Verkauf. Nun hat die Kölner Philharmonie alle Konzerte der Spielzeit 2023/2024 veröffentlicht, die nicht Teil eines Abonnements sind. Der gesamte Konzertkalender ist auf der Website der Kölner Philharmonie sowie in der gedruckten Jahresvorschau, die ab 1. Juni ausliegt, dargestellt.

Zu den Konzerten gehört das Gastspiel des West-Eastern Divan Orchestra am 12. August. Martha Argerich ist die Solistin in Frédéric Chopins Klavierkonzert Nr. 1, nach der Pause erklingt Johannes Brahms‘ Sinfonie Nr. 2. Am Pult steht Daniel Barenboim. Ein einmaliges Erlebnis wird der Auftritt von Nils Frahm am 28. August, der Köln ein ganzes Konzert unter dem Titel „Music for Köln“ widmet.

Das zweite September-Wochenende gehört Anna Prohaska und dem Ensemble Modern unter der Leitung von Sir George Benjamin. Am 9. September leuchten die langjährigen musikalischen Weggefährten kammermusikalisch die Moderne aus, mit Werken von Maurice Ravel, Edgard Varèse, Arnold Schönberg, Benjamins Bearbeitung einer Bach-Fuge und einem Streichquartett von Benjamins ehemaligem Kompositionsschüler Saed Haddad. Am 10. September widmet sich der diesjährige Ernst von Siemens Musikpreisträger Benjamin mit dem (im Vergleich zum Vorabend erweiterten) Ensemble Modern neue Orchesterwelten von Francesco Filidei, Unsuk Chin, Dieter Ammann, Elizabeth Ogonek und einem eigenen Werk.

Die beiden Konzerte am 9. September um 21 Uhr und am 10. September um 18 Uhr in der Kölner Philharmonie können im Paket zu 51 Euro erworben werden. Am 24. August startet der Vorverkauf für die Konzerte von November 2023 bis Januar 2024, darunter der langersehnte Auftritt von Cecilia Bartoli am 1. November, die das erste Mal seit 2018 wieder in die Kölner Philharmonie zurückkehrt. Auch Karten für die Aufführung von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium mit dem Choir sowie dem Orchestra of the Age of Enlightenment unter der Leitung von Masaaki Suzuki am 1. Dezember sind ab dem 24. August erhältlich.

Am 25. Mai beginnt um 12 Uhr der Vorverkauf für die Konzerte der KölnMusik von August bis Oktober 2023. Karten können online, in der Konzertkasse der Kölner Philharmonie oder über die Philharmonie-Hotline erworben werden: www.koelner-philharmonie.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!