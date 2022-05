Konstellationen: Solo, Duo und Trio

Die beiden Trios für Klarinette, Cello und Klavier könnten kaum unterschiedlicher ausfallen. Die Komponistinnen Sarah Nemtsov und Betsy Jolas trennt mehr als eine Generation. Betsy Jolas, die, wie sie sagt, ihr Leben lang Kanons gesungen, gespielt und geschrieben hat, bezieht sich hier, angeregt durch die „kanonisch“-jagende Assoziation im Namen des Trios, auf vier historische Kanons. Ganz anders die Musik von Sarah Nemtsov. Sie ist fasziniert von Vogelschwärmen, wie Vögel „verborgenen Rhythmen und Gesetzen“ folgen, wie sie „große, gemeinsame Bewegungen von magischer Schönheit generieren.“ Dabei geht es weniger um das Schwarmverhalten in der Masse, sondern um die „Perspektive des Individuums, die sich in der Intimität eines Trios anders auszudrücken vermag“. Eines der – in diesem Festival zahlreichen – solistischen Intermezzi steuert Elnaz Seyedi bei. Die iranische Komponistin empfindet die Konzentration auf eine einzige Schlagzeugerin als „riesige Herausforderung“. Die junge Solistin Vanessa Porter beeindruckt nicht nur sie mit unbändiger Energie, „unglaublicher Bühnenpräsenz und einem feinen Ohr“. Ein Duo in jeder Hinsicht ist das neue Werk für Geige und Klavier. Rebecca Saunders und Enno Poppe komponieren erstmals zu zweit. Wichtig ist dabei vor allem die Arbeitsteilung: Saunders, die einst Geige spielte, schreibt den Klavierpart, Poppe, der vom Klavier kommt, den für die Geige. Eine spannende Frage, wie sich das Teamwork entwickelt.

Programm:

Sarah Nemtsov: Starlings, Sparrows (2022) für Klarinette, Violoncello und präpariertes Klavier mit Synthesizer. Kompositionsauftrag des WDR. Uraufführung

Starlings, Sparrows (2022) für Klarinette, Violoncello und präpariertes Klavier mit Synthesizer. Kompositionsauftrag des WDR. Uraufführung Betsy Jolas: Rounds to catch (2022) für Klarinette, Violoncello und Klavier. Kompositionsauftrag des WDR. Uraufführung

Rounds to catch (2022) für Klarinette, Violoncello und Klavier. Kompositionsauftrag des WDR. Uraufführung Elnaz Seyedi: Glasfluss (2022) für Schlagzeug solo. Kompositionsauftrag des WDR. Uraufführung

Glasfluss (2022) für Schlagzeug solo. Kompositionsauftrag des WDR. Uraufführung Rebecca Saunders/Enno Poppe: Taste (2022) für Geige und Klavier. Kompositionsauftrag der Stadt Witten. Uraufführung

Mitwirkende:

Trio Catch:

Vanessa Porter , Schlagzeug

, Schlagzeug Sarah Saviet , Violine

, Violine Joe Houston, Klavier

Moderation: Johannes Zink

Redaktion: Harry Vogt

INFO Wittener Tage für neue Kammermusik 2022 – „Konstellationen: Solo, Duo und Trio“, 07.05., 19.30h, live auf WDR 3

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!