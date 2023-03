KUNST!RASEN Programm Komplett

Die Vorbereitungen für die 11. Ausgabe der KUNST!RASEN Saison laufen auf Hochtouren. Mittlerweile sind an die 60.000 Tickets im Vorfeld der Konzertreihe verkauft worden.

Michael Patrick Kelly, der bereits einen sensationellen Auftritt im Sommer 2019 auf dem Open-Air Gelände in Bonn-Gronau hatte, vervollständigt das Programm auf dem KUNST!RASEN mit seinem Konzert am Sonntag, 6. August 2023. Somit ist das Programm in diesem Jahr komplett.

Mit seinem persönlichsten Album „B.O.A.T.S.“ (Based On A True Story) tourte der irisch-amerikanische Sänger- und Songschreiber Michael Patrick Kelly bereits 2022/2023 durch die großen Hallen. Jetzt gibt’s den Zuschlag mit zahlreichen Open-Air Shows im Sommer dieses Jahres. Seine unverwechselbare Stimme, sein begnadetes Songwriting, seine Fähigkeiten als Vollblutmusiker und Produzent – aber auch seine Lebenserfahrung als Kinderstar, Teenie-Schwarm (Kelly Family), Mönch, Ehemann – ermöglichen ihm Songs, die in Sachen Mut, Trost und Hoffnung in die Vollen gehen, ohne jemals naiv zu wirken. Michael Patrick Kelly hat unlängst Kultstatus erreicht und steht gleichermaßen für Emotionen, Innovation und sprudelnde Kreativität.

Ende August 2022 nach einer erfolgreichen Jubiläumsausgabe im zehnten Jahr der Open-Air-Konzert-Reihe auf dem idyllisch gelegenen Gelände in Bonn-Gronau, wurde mit Brings (04.08.2023) der erste Act für die Saison 2023 angekündigt. Danach verkündeten die Organisatoren, E.L. Hartz Promotion GmbH und die KUNST!RASEN GmbH Schlag auf Schlag insgesamt 16 Veranstaltungen für 2023. Musikalische Vielfalt steht auch im elften Jahr im Vordergrund.

Eine exklusive Sommershow spielt die britische Band Placebo (10.08.2023), die im März 2022 nach fünfjähriger Pause ihr achtes Studio-Album „Never let me go“ veröffentlicht haben. Die Konzerte im zurückliegenden November durch die großen Hallen in Deutschland waren ein Triumph. Auch Simply Red (14.07.2023) haben eine Erfolgstournee hinter sich gebracht und freuen sich mit ihrem aktuellen Konzertprogramm „Al The Hits“ erstmalig in Bonn zu spielen. Die „Kaisermania“ kehrt erneut nach Bonn zurück. Das im Vorfeld bereist ausverkaufte Konzert im Sommer 2022 zeigte auch in Bonn, dass Roland Kaiser (07.07.2023), der Grandseigneur des deutschen Schlagers, es versteht, wie kein anderer Generationen von Fans zu vereinen. Die US-amerikanische Indie-Folk-Band und zweifach mit einem Grammy ausgezeichnet, Bon Iver (19.06.2023) ist bei den Fans hoch angesiedelt und werden einen gewaltigen Sound präsentieren. Mentor der Band ist Sänger und Multiinstrumentalist Justin Vernon und vielen sicherlich unvergessen ist sein Duett „Exile“ mit Taylor Swift auf ihrem 2020 veröffentlichten Million Seller-Album „Folklore“.

KUNST!RASEN 2023 – Das Programm

15.06.2023 Santiano

18.06.2023 Klassik!Picknick

19.06.2023 Bon Iver

20.06.2023 Porcupine Tree

04.07.2023 One Republic + Tom Gregory

07.07.2023 Roland Kaiser + Band

08.07.2023 Folk!Picknick u. a. Estrella Gomes

14.07.2023 Simply Red

15.07.2023 Broilers

02.08.2023 Bastille

04.08.2023 Brings

06.08.2023 Michael Patrick Kelly Neu!

10.08.2023 Placebo + The Murder Capitol

11.08.2023 Dropkick Murphys

12.08.2023 Niedeckens BAP

13.08.2023 Calum Scott

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!