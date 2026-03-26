Expand Foto: Antonia Walter v.l.n.r. Rita Markus-Schmitz, stv. Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln, eröffnete am 24. März 2026 mit der Familie Roncalli: Sohn Adrian, Tochter Vivian, Ehefrau Eliana Larible Paul, Bernhard Paul und Tochter Lili die Roncalli-Jubiläumsausstellung in der Kassenhalle der Kreissparkasse Köln am Neumarkt

In diesem Jahr wird Roncalli 50 und feiert sein Jubiläum dort, wo so vieles seinen Anfang nahm: in Köln. Am 10. April 2026 hebt sich auf dem Neumarkt der Vorhang zur festlichen Gala-Premiere der Jubiläumstournee des Kölner Kultzirkus.

Bereits ab dem 24. März 2026 präsentiert die Kreissparkasse Köln in ihrer Kassenhalle am Neumarkt die Ausstellung „Liebe zur Nostalgie – Mut zur Innovation: 50 Jahre Roncalli“. Gleich am Eingang begrüßen zwei über 80 Jahre alte, handbemalte Holzpferde Kundinnen und Besucher. Es folgt ein einladender Weg durch die bewegte Geschichte des Circus-Theaters: Anhand von Originalrequisiten, Kostümen, Modellen und umfangreichem Archivmaterial wird die Entwicklung von den Anfängen in Köln bis zum internationalen Erfolg anschaulich nachgezeichnet. Ergänzt wird die Präsentation durch eine eindrucksvolle Bild- und Plakatsammlung sowie Einblicke in das Leben der Artisten und die Organisation des reisenden Unternehmens. Hinzukommen als besonderer Blickfang eine historische Litfaßsäule, ein nostalgischer Balkonwagen aus der Sammlung Bernhard Pauls sowie Büsten der Clownslegenden Rastelli, Rivel und Grock.

Die Ausstellung wurde am 24. März 2026 von Rita Markus-Schmitz, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln, eröffnet. Roncalli-Gründer und Direktor Bernhard Paul, begleitet von seiner Familie, führte in die Ausstellung ein. Die Schau ist zu sehen bis zum 13. April 2026 während der Öffnungszeiten der Kassenhalle.

Über das Circus-Theater-Roncalli

Seit der Uraufführung 1976 in Bonn steht der Name Roncalli für die Erneuerung der Circuskunst sowie für kreative künstlerische Impulse weit über den Manegenrand hinaus. Seit 50 Jahren begeistert das Circus-Theater-Roncalli Circus-Fans rund um den Globus. Was mit einem Jugendtraum und einem ausrangierten Circuswagen begann, hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten zu einem der größten Entertainment-Unternehmen Europas entwickelt.

80 historische Wagen, nostalgische Foodtrucks sowie 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bestehend aus Artisten, Musikerinnen und Künstlern, sorgen für das typische Roncalli-Flair. Internationale Spitzenartisten und hochkarätige Clownerie verzaubern die Gäste in einem der schönsten Circuszelte der Welt. 1.316 Personen finden darin Platz. Über 10.000 aufwendig konstruierte LED-„Glühbirnen“ und Messinglampen tauchen die gesamte Roncalli-Stadt in nostalgisches Licht. Seit 2018 ist das Circus-Theater Roncalli tierfrei und hat sich darüber hinaus von Plastikverpackungen und -besteck verabschiedet.