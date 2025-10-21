Die jüngste Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten, Trägerin des renommierten Sacharow-Preises für geistige Freiheit und Autorin des Weltbestsellers „I Am Malala“ kommt nach Deutschland: Malala Yousafzai lädt im Dezember zu drei exklusiven Abenden der „Finding My Way Book Tour“ ein, die ganz im Zeichen von Mut, Bildung und Hoffnung stehen. Anlass ist die Veröffentlichung ihrer neuen Memoiren „Finding My Way“, die am 21. Oktober erscheinen. In einem inspirierenden Vortrag und einem moderierten Live-Gespräch berichtet sie von ihrem Lebensweg und ihrem Engagement für das Recht auf Bildung.

„Mein neues Buch ist das Persönlichste, das ich je geschrieben habe“, sagt Malala. „Es ist meine Coming-of-Age-Geschichte: Freundschaft und erste Liebe, Ängste und Unsicherheiten, wilde Nächte und vernebelte Morgen. Durch diese Lesereise kann meine Geschichte die Seiten verlassen und in echte Gespräche und Verbindungen übergehen. Ich freue mich darauf, jede Station zu etwas Besonderem für die Leserinnen und Leser zu machen.“

Geboren 1997 im pakistanischen Swat-Tal, wuchs Malala Yousafzai in einer Familie auf, in der Bildung einen hohen Stellenwert hatte. Schon früh erlebte sie jedoch die brutale Herrschaft der Taliban, die Mädchen den Schulbesuch verboten. Mit gerade einmal elf Jahren begann sie anonym für die BBC zu bloggen und machte der Weltöffentlichkeit Mut, indem sie über ihren Alltag und den Kampf für Bildung berichtete. Ihre Stimme wurde schnell gehört und führte dazu, dass die Taliban sie ins Visier nahmen. Im Oktober 2012 überlebte Malala nur knapp ein Attentat, das sie weltweit bekannt machte und noch entschlossener für ihr Anliegen kämpfen ließ.

Seitdem setzt sie sich unermüdlich für die Rechte von Mädchen und jungen Frauen ein. Mit dem von ihr gegründeten Malala Fund unterstützt sie Bildungsprojekte auf der ganzen Welt und inspiriert Millionen, sich gegen Unterdrückung und Ungleichheit zu stellen. Besonders eindrucksvoll zeigt sich ihr Engagement in Konflikt- und Krisengebieten, wo sie immer wieder betont, dass auch dort jedes Mädchen das Recht auf Bildung hat. Malala macht deutlich, dass sie ihre Lebensaufgabe darin sieht, eine bessere Zukunft für Mädchen weltweit zu schaffen, und dass sie in diesem Einsatz nicht nachlassen wird. Für ihren Mut und ihre Vision wurde sie mit den höchsten internationalen Auszeichnungen geehrt, darunter 2014 mit dem Friedensnobelpreis.

Nun haben deutsche Zuschauer die seltene Gelegenheit, Malala Yousafzai live zu erleben. Die Kombination aus persönlichem Vortrag und Live-Gespräch macht die Abende der „Finding My Way Book Tour“ einzigartig. Wer teilnimmt, begegnet nicht nur einer weltbekannten Ikone, sondern auch einer außergewöhnlichen jungen Frau, die mit ihrer Stimme Veränderungen anstößt und Generationen von Menschen weltweit Hoffnung gibt.

Malala Yousafzai „Finding My Way“, 14.12., 19h, Theater am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, Köln, ab 45,40€