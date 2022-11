Es kommt was großes auf uns zu: nach 13 Preview-Shows startet „Moulin Rouge! Das Musical“ am 06. November mit der Galapremiere. Der umjubelte Broadway-Hit zieht als En-Suite-Produktion in den Musical Dome ein und macht Köln damit wieder zur nationalen Musicalmetropole. Mit zehn Tony Awards® ist „Moulin Rouge! Das Musical“ die meistprämierte Broadway-Produktion 2020 und eine opulent produzierte und inszenierte Ode an die Wahrheit, Schönheit, Freiheit und – vor allem – an die Liebe.

× 1 von 4 Erweitern Foto: Stefan Klein × 2 von 4 Erweitern Foto: Stefan Klein × 3 von 4 Erweitern Foto: Stefan Klein × 4 von 4 Erweitern Foto: Stefan Klein Prev Next

Weitere Infos und Tickets auf: www.moulin-rouge-musical.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!