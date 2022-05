WDR 3: Musica Meccanica

Programm:

Georg Katzer: La Mettrie I - Der Maschinenmensch (oder Anmerkungen zum Maschinenmenschen oder das Ende des mechanistischen Zeitalters) für Klavier und Bläserquintett; Bläservereinigung Berlin

Gérard Grisey: Talea - ou la machine et les herbes folles für Ensemble; ensemble recherche

Rune Glerup: Still Leaning Toward This Machine, Quintett für Klarinette, Streicher und Elektronik; Jonas Frølund, Klarinette; Quatuor Diotima; IRCAM

Was für Mozart ein Tadel war, als er den Kollegen Clementi als „blossen Mechanicus“ bezeichnete, kann in anderem Zusammenhang zu spannenden musikalischen Ergebnissen führen. Jedenfalls interessierten sich Komponisten schon im vorindustriellen Zeitalter für mechanisch hergestellte Musik.

Mit dem 20. Jahrhundert wurde die Auseinandersetzung mit der Maschine zu einem wichtigen Thema. Es ging nicht nur darum, die Geräte musikalisch nachzuahmen, sondern auch Grenzen aufzuzeigen. Mensch und Maschine, Natur und Technik, alte und neue Welt prallen aufeinander, wie hier an drei Beispielen deutlich wird: Da „lehnt“ sich ein klassischen Klarinettenquartett zum Beispiel an die Elektronik, so in "Still leaning toward this machine" des Dänen Rune Glerup. Dabei vertauschen sich aber die Rollen, das Quintett wird zur Maschine, die Maschine wird poetisch.

Die Frage wiederum, wie sehr unser Alltag von der Technik durchdrungen ist, beschäftigte Gérard Grisey und Georg Kratzer schon in den 190er Jahren: Grisey betonte das gegenüber von Maschine und „wucherndem Unkraut“, das Nebeneinander von bio- und technomorphen Verfahren; Kratzer sah die Idee vom „Menschen als Automaten“ als „Traum und Trauma zugleich“.

Musica Meccanica mit Thomas Meyer, 05.06., 23.03h live auf WDR 3

