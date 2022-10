Im zweiten Teil ihrer Jubiläumsausstellung präsentiert Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur erneut eine Auswahl aus den eigenen Beständen: Insgesamt sind es diesmal über 300 Exponate von 21 Photographinnen und Photographen aus Deutschland, Italien, den USA und Japan, die ihre Arbeiten in diversen kulturellen Kontexten realisiert haben. Sowohl Bauten, Erzeugnisse, Konstruktionen, spezifische Erfindungen, Produktionsvorgänge und Ausstattungen als auch Eingriffe in die Landschaft werden vor Augen geführt und in aufschlussreiche Ansichten und Werkreihen transformiert.

× 1 von 2 Erweitern Habana Cafè/Via della chiesa Foto: William Guerrieri × 2 von 2 Erweitern Im Tagebau Hambach, Schaufelradbagger 292 Foto: Claudia Fährenkemper; VG Bild-Kunst, Bonn Prev Next

Begleitend zur Ausstellung findet ein umfangreiches Führungsprogramm statt: Bei der Kuratorinnenführung am 23.10. um 18 Uhr bekommen die Teilnehmer*innen auch Einblicke in die Entstehung der Sammlung. Wie sich unsere städtischen und ländlichen Lebensräume im Laufe der Jahrzehnte verändert haben, lässt sich bei dem Rundgang am 6.11. um 15 Uhr nachvollziehen. Mit welchen Mitteln wird das urbane Leben durch die Photographie dargestellt? – unter anderem diese Frage wird bei der Führung am 8.11. um 18 Uhr aufgeworfen, die sich bevorzugt an eine studentische Zuhörerschaft richtet. Am 19.11. um 15 Uhr untersuchen die Photo-Detektive von 6-10 Jahren die Photographien aus Köln, die in den 1920er- und 1930er-Jahren entstanden sind. Jedes Detail wird unter die Lupe genommen und dabei erfahren die Spürnasen auch etwas über den berühmten Photographen August Sander. Am 27.11. um 17 Uhr findet unter der Fragestellung „Industrie und Landschaft. Zwei intuitive Gegensätze?“ eine besondere Führung für alle statt, die Freude an philosophischen Gedankenwelten und Betrachtungen haben.

Photographische Konzepte und Kostbarkeiten – Sammlungspräsentation. Teil 2 – Urbanes Leben, Architektur, Industrie, bis 08.01.2023, tägl. 14-19h (außer Mi), 01.11., 24. – 26.12., 31.12. und 01.01.2023 geschlossen, Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7 (1. OG), Köln, Tel. 0221-888 95 300, 6,50/4€ (ohne Führungsgebühr)

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!