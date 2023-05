Photoszene-Festival 2023

Das Programm des Photoszene-Festivals vom 12.–21. Mai 2023 in Köln steht. Die Eröffnung des traditionsreichen Festivals findet am Abend des 11. Mai 2023 im Rautenstrauch-Joest-Museum statt. Sieben Ausstellungen an zehn Orten in Köln bilden das Kernprogramm des Photoszene-Festivals 2023, darunter aktuelle fotografische Positionen in den Photoszene Co-Labs! und das Residenzprojekt Artist Meets Archive #3. Das NEXT! Festival der Jungen Photoszene richtet sich zudem mit einem umfangreichen Programm an junge FotografInnen und BesucherInnen. Darüber hinaus können im Photoszene-Parcours, dem großen stadtweiten, partizipativen Ausstellungsformat des Festivals, alle Museen, Galerien und Kunsträume Kölns teilnehmen. Die Thousandfold Photobook Fair, ein internationaler Fotobuchmarkt, lädt am Eröffnungswochenende (13./14. Mai) des Festivals in das Rautenstrauch-Joest-Museum ein.

Programmübersicht 2023

Photoszene Co-Labs!

Photography in Progress: Fragile Infrastrukturen in den Kunsträumen der Michael Horbach Stiftung // 12. Mai – 11. Juni 2023

mit Arbeiten von Thomas Albdorf, Leo Blessmann, Darktaxa, Kati Faber, Maximilian Glas, Jon Gorospe, Alex Grein, Johan Husser, Anna Jocham, Kristina Lenz und Alex Simon Klug, Sophie Meuresch, Daniel Poller, Martin Ruckert, Michael Schmid, Berit Schneidereit, Tanaka Soushi, Katja Stuke und Oliver Sieber sowie Maxim Zmeyev

Insgesamt 572 KünstlerInnen haben am erstmals ausgeschriebenen internationalen Open Call für die Ausstellung Photography in Progress teilgenommen. Die Jury, besetzt mit Fotospezialist:innen aus NRW-Institutionen, wählte insgesamt 18 Positionen aus, die in einer Ausstellung in der Michael Horbach Stiftung zu sehen sein werden. Die Präsentation wird internationalen und regionalen aktuellen fotografischen Positionen eine Plattform geben. Thematisch beleuchtet die Gruppenausstellung, wie sich stetig ändernde, digitale Bildpraktiken und technische Innovationen auf die künstlerische Praxis auswirken und wie KünstlerInnen im Bereich des Post-Fotografischen arbeiten.

× Erweitern Maxim Zmeyev YPE.1.5.11.5

Vibrant Waters in der Temporary Gallery // 12. Mai bis 11. Juni 2023

u.a. mit Arbeiten von Seba Calfuqueo, Carolina Caycedo, Beate Gütschow, Mitsutoshi Hanaga, Olga Holzschuh, SU Yu Hsin, Lito Kattou, Optics Division of the Metabolic Studio (Lauren Bon, Tristan Duke, and Richard Nielsen), Lara Tabet

Die Ausstellung Vibrant Waters stellt das Element Wasser in den Mittelpunkt und hinterfragt dessen Nutzung für die fotografische Bildproduktion. Wasser wird historisch und aktuell in großen Mengen für die Fotografie eingesetzt, u.a. bei der Förderung von Edelmetallen und Seltenen Erden, in der Halbleiterindustrie oder zur Kühlung von Serverfarmen. Zu sehen sind künstlerische Positionen, die das utilitaristische Verständnis des Elements als Rohstoff hinterfragen.

× Erweitern Nikos Alexopoulos Lito Kattou, San. Point Centre for Contemporary Art 2018, Skins & Feathers VIII, 2018. Detail

The Loneliness One Dare Not Sound in den Kunsträumen am Ebertplatz: die gemeinde Köln, Gold + Beton, Mouches Volantes, Labor // 12. bis 21. Mai 2023

u.a. mit Arbeiten von Poliana Baumgarten, Gago Gagoshidze, Jihye Lee, Arisa Purkpong und Lisa Röing Baer und Moshtari Hilal

Die Ausstellung in vier Kunsträumen der Ebertplatz Passage widmet sich in genreübergreifenden Formaten dem Körper als Sprachrohr von Widerstand. Der Ausstellungsraum die gemeinde Köln wird zur experimentellen Pinnwand, in dem die KünstlerInnen Jihye Lee, Arisa Purkpong und Lisa Röing Baer in einer Laborsituation kollaborieren. Die angrenzenden Kunsträume Mouches Volantes, Gold + Beton und Labor dienen als Display für Kurzfilme, Literatur und künstlerische Positionen, die sich mit Vorurteilen gegenüber marginalisierten Menschen auseinandersetzen.

Artist Meets Archive #3

im NS-Dokumentationszentrum, Museum für Ostasiatische Kunst, Rautenstrauch-Joest-Museum, Handwerkskammer/Rheinisches Bildarchiv, mit Naoya Hatakeyama, Lebohang Kganye, Pablo Lerma, Lilly Lulay

Zum dritten Mal seit 2019 zeigt die Internationale Photoszene Köln zusammen mit vier Kölner Institutionen vom 12. Mai bis 11. Juni 2023 Ausstellungen zum Residenz- und Kooperationsprojekt Artist Meets Archive #3. Das Programm bringt die fotografischen Bestände Kölner Archive und Sammlungen in den Fokus und lädt international agierende KünstlerInnen zum Austausch ein.

Die vier KünstlerInnen 2023 verbindet die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Spielarten der Sichtbarkeit im Medium Fotografie. Von einer weiblichen Perspektive (#femalegaze) auf koloniale Kontexte reicht sie über den touristischen Blick (#touristgaze) zum künstlichen Sehen (#algorithmicgaze) bis zu Blicken der Macht (#gazeofpower).

× Erweitern Michael Albers Rheinisches Bildarchiv

NEXT! Das Festival der Jungen Photoszene vom 12.-21. Mai 2023 im Alten Pfandhaus

Gemeinsam mit den PartnerInnen – dem Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum, der SK Stiftung Kultur und dem jfc Medienzentrum – veranstaltet die Internationale Photoszene Köln ein Festival von, für und mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. NEXT! begleitet und initiiert Projekte und Workshops mit fotobegeisterten Teilnehmer:innen bis 25 Jahren. Die Ergebnisse werden im Rahmen des NEXT! Festivals präsentiert.

× Erweitern Julian Pache NEXT! Workshop: Zwischen Dokumentation und Kunst, SK Stiftung Kultur 2023

Erstmals veranstaltet das Photoszene-Festival gemeinsam mit der Thousandfold Photobook Fair am Eröffnungswochenende (13./14. Mai) einen internationalen Fotobuchmarkt im Rautenstrauch-Joest-Museum. Unabhängige Fotobuchverlage und Fotograf:innen in Selbstverlag können sich noch bis zum 20. Februar für einen Stand bewerben (Informationen unter www.photoszene.de/thousandfold-photobook-fair). Das Eröffnungswochenende begleitet ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit einem Symposium, Portfolioreviews, Führungen und KünstlerInnengesprächen.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!