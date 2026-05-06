Queer up! Comedy kehrt zurück ins GLORIA

Queere Comedy, die verbindet und begeistert: Am 6. Juni 2026 bringt „Queer up! Comedy“ erneut einige der besten queeren Stand-up-Comedians Deutschlands auf die Bühne des GLORIA. Die Show, präsentiert von Comedian Markus Barth, setzt auch in diesem Jahr ein starkes Zeichen für Vielfalt, Sichtbarkeit und Humor.

Nach den erfolgreichen Ausgaben in den vergangenen Jahren knüpft das Format 2026 nahtlos an seine Erfolgsgeschichte an. Das Konzept ist klar: Queere Künstler aus ganz Deutschland stehen gemeinsam auf der Bühne und sorgen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven für einen Abend, der ebenso unterhaltsam wie relevant ist.

Mit dabei sind Julia Brandner, Pam Pengco, Philipp Leinenbach, Sascha Korf und Tobias Born. Für musikalische Energie und Partystimmung sorgt DJane Lana Delicious. Als besonderer Gast ergänzt Miss Allie das Line-up.

„Wir lassen queere Comedians aus ganz Deutschland das tun, was sie am besten können: Den Saal auf links drehen. Damit jeder sieht: Wir sind hier, wir sind, wie wir sind, und wir sind stolz drauf“, sagt Initiator und Moderator Markus Barth. „Mal laut und mal leise, mal zeitlos und mal hochaktuell, aber immer wahnsinnig unterhaltsam.“

„Queer up! Comedy“ versteht sich nicht nur als Comedy-Show, sondern als Plattform für Sichtbarkeit und Austausch. Gerade im Pride Month setzt die Veranstaltung ein klares Signal für Offenheit und gesellschaftliche Vielfalt und zeigt, wie Humor Menschen verbindet.

Einlass im GLORIA (Apostelnstraße 11, 50667 Köln) ist ab 18:00 Uhr, Beginn um 19:00 Uhr. Tickets sind über koelnticket.de sowie queerup-comedy.de erhältlich.