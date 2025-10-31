ROYAL WIESN in Köln

Köln hat endlich wieder ein Wiesn-Festzelt! Aber nicht irgendeins. Erstmals in der Geschichte der Domstadt wird es eine ROYAL WIESN geben, ein echt bayerisches Volksfest im Tanzbrunnen in Kooperation mit Seiner Königlichen Hoheit Prinz Luitpold von Bayern. Er ist Ideengeber und Schirmherr der ganz besonderen Wiesn, die so authentisch wie möglich sein soll.

Beheiztes Festzelt, König Ludwig Hell und bayerische Hendl

Herzstück der Royal Wiesn auf dem legendären Open Air-Gelände des Tanzbrunnen Köln wird ein beheiztes Festzelt, das mit viel Liebe zum Detail dekoriert wird und Platz für bis zu 3.500 Gäste bietet. Diese erwartet mit dem köstlichen König Ludwig Hell ein vorzügliches Bier, das ausschließlich in exklusiven Maßkrügen (1 Liter) serviert wird. Zudem verwöhnt die Koelncongress Gastronomie GmbH alle Festgäste mit echt bayerischen Köstlichkeiten, darunter Schweinsbraten, Hendl, Jausenbrettern und natürlich auch veganen Alternativen.

„Ein Stück München in Köln“

„Unser Ziel ist es, ein Stück Münchner Festlichkeit nach Köln zu bringen, so authentisch wie möglich“, erklären die Veranstalter Stefan Gottschalk, Stefan Wolter und Lukas Wachten. Bewusst verzichtet man deshalb auch auf Ballermann-Acts, die auf vielen „Oktoberfesten“ in Deutschland auftreten und orientiert sich stattdessen an den Münchner Wiesn-Traditionen: „Wir werden an jedem Abend eine original Oktoberfest-Band am Start haben, dazu eine Kapelle, so dass es sich im Zelt wirklich so anfühlt, als sei man auf der Theresienwiese!“

Riesenrad und Open Air-Biergarten

Neben dem Festzelt wird es auf dem Wiesn-Gelände einige weitere Attraktionen geben, die frei zugänglich sind. Unter anderem soll ein Riesenrad einen traumhaften Blick zum Kölner Dom bieten, kleinere nostalgische Fahrgeschäfte für Kinder sowie Schmankerl-Stände und eine klassische Schießbude runden das Angebot ab. Bei schönem Wetter bietet sich zudem der Biergarten unter den nagelneuen Schirmen des Tanzbrunnen an, der zum Verweilen einlädt.

Familien-Brunch und Cologne Pride

Neben den klassischen Veranstaltungen an den Freitagen und Samstagen gibt es an beiden Sonntagen spezielle Formate. Am 11. Oktober ein klassisches Weißwurst-Frühstück für die ganze Familie mit handgemachter Weißwurst sowie diversen anderen Spezialitäten von Obazda bis Schweinsbraten. Und zum Abschluss der zwei Wochen ROYAL WIESN dann einen Sonntag der im Zeichen des Cologne Pride geht, der von den Einnahmen die CSD-Parade unterstützt.

Zitate:

Prinz Luitpold von Bayern:

Köln hatte fast 200 Jahre als Kurfürsten Mitglieder meiner Familie. Auch das erste dokumentierte Karnevalsfest in Bonn geht auf den Kurfürst Clemens August zurück. Die Verbindung zu Köln ist auch an den Wittelsbacher Rautenwappen im Kölner Dom bis heute zu sehen. So freut es mich besonders, nun in dieser für ihre fröhlichen Feste berühmten Stadt eine ROYAL WIESN als bayerisches Kulturgut zu feiern.

Ralf Nüsser, Geschäftsführer Koelncongress:

Wir freuen uns sehr, dass die Saison auf unserem wunderschönen Open Air-Gelände in die Verlängerung geht. Es wird eine sehr hochwertige Veranstaltung, die es in dieser Form in Köln noch nicht gegeben hat und diesen Qualitätsanspruch unterstützen wir sehr. Unsere Gastronomie GmbH wird etwas tolles zaubern und wir freuen uns, dass auch das bayerische Königshaus als Unterstützer dabei ist. Ich bin mir sicher, dass hier etwas Tolles entsteht, das in Köln in den kommenden Jahren seinen festen Platz im Kalender findet und viele Menschen aus der Stadt aber auch dem Umland begeistern wird.

Alle Infos zur Veranstaltung unter www.ROYAL-WIESN.koeln