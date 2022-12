Die Musik von diesem wunderbaren Duo ist wie „Geschenk aus dem Himmel“. Sabine van Baaren und Mark Joggerst werden mit ihren erhebenden Klangcollagen und ihren Songs das Publikum erfreuen. Seit 15 Jahren ist das Duo ein echtes Highlight im Hinterhofsalon. Das Ziel der beiden ist es, Menschen mit ihrer teils aus dem Moment heraus entstehenden Musik im Herzen zu berühren. Das wird ein Konzert mit Musik, die die Kraft hat, inneren Frieden zu vermitteln, die Zuhörerinnen und Zuhörer in Verbindung zu sich selbst zu bringen, sie mit besonderen Klängen auf eine innere Reise mitzunehmen. Daneben gibt es wie immer Mut machende Songs, die zu neuen Impulsen und Denkanstößen inspiriert.

Der niederländischen Sängerin Sabine van Baaren wurde eine begnadete Stimme in die Wiege gelegt. Sie sang mit namhaften Künstlern aus der ganzen Welt, wie Pe Werner, Rainhard Fendrich, Jon Lord, Miguel Rios, Phil Carmen, Gitte Haenning, Winni Hsin. Während ihrer erfolgreichen Karriere als Solo und Chorsängerin, Coach und Seminarleiterin hat sie wertvolles Knowhow gesammelt, das sie in all ihre Projekte mit einfließen lässt. VOCALEROS, ihr A-cappella-Projekt gelangte sofort in die Charts. Es folgten 8 Jahre Konzerte und ausgedehnte Tourneen, die sie bis nach Taiwan führten.

Ihr Duo Projekt mit dem Filmkomponisten Mark Joggerst liegt ihr sehr am Herzen und ist ein besonderes Highlight für diejenigen, die das neue Jahr 2023 mit zelebrieren und in neue Klangwelten eintauchen möchten. Der deutsche Filmkomponist, Pianist und Arrangeur Mark Joggerst hat die besondere Gabe, inspirierende Musik zu schreiben. Musik, die einen sofort „erwischt“. Bereits als Kind war er nicht vom Klavier wegzubekommen. Und so lag es nahe, dass er sein Talent beruflich umgesetzt hat. Seither hat er zu über 60 Filmen die Musik geschrieben. Daneben arbeitete er mit internationalen Künstlern wie Joe Pesci, Jimmy Scott,Bob Mintzer, Arturo Sandoval, Joey de Francesco, James Moody, Monica Mancini, Renee Olstead, Peter Erskine, Oscar Castro Neves, Kenny Barron, David Sanborn, Dee DeeBridgewater.

Sabine van Baaren und Mark Joggerst, So 15.01.2023, 17-20h, Hinterhofsalon, Tickets: 22€ VVK - 24€ AK

