Frauen - Spielball der Politik

In Kabul geboren, nach der russischen Besetzung Afghanistans Ende der 70er-Jahre nach Deutschland geflohen, hat sich Shikiba Babori kontinuierlich mit der Lage in ihrem Heimatland beschäftigt. Die ist nach dem überstürzten Abzug des Westens besonders beklemmend. Eine Folge: Die Zahl der Flüchtlinge aus dem Land am Hindukusch steigt wieder deutlich an. Vor dem Hintergrund ihres persönlichen Schicksals gibt die Journalistin und Ethnologin Shikiba Babori im Gespräch mit Michael Hirz (Kölner Presseclub e.V.) Auskunft über die Lage in Afghanistan und den Missbrauch der Frauen durch die Politik.

Starke Frauen / Frauen - Spielball der Politik, Donnerstag, 26. Januar, 19.30h, Einlass ab 19h, Rheingold-Salon, Hohe Straße 160-168, 50667 Köln.

Anmeldung ist erbeten unter info@koelner-presseclub.de.

