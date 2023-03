Tanzbrunnen Köln – Saison 2023

„Der Tanzbrunnen ist gut gerüstet für eine tolle Open-Air-Saison 2023, die Künstler stehen schon in den Startlöchern. Das vielfältige Open-Air-Programm des Sommers 2023 wird am 13. Mai mit einer stimmungsvollen, rockigen, begeisternden Tanzbrunnen-Saisoneröffnung starten“, so Ralf Nüsser, Geschäftsführer von Koelncongress.

Am 13. Mai wird die Tanzbrunnen-Saisoneröffnung 2023 mit dem ausverkauften Kasalla-Konzert und einem anschließenden musiksynchronen Höhenfeuerwerk die Fans begeistern.

wird die Tanzbrunnen-Saisoneröffnung 2023 mit dem ausverkauften Kasalla-Konzert und einem anschließenden musiksynchronen Höhenfeuerwerk die Fans begeistern. Alexander Marcus steht am 26. Mai mit seinem Programm „Pharao – Die Zugabe“ auf der Tanzbrunnen-Bühne.

mit seinem Programm „Pharao – Die Zugabe“ auf der Tanzbrunnen-Bühne. Am 3. Juni steigt Kölle feiert – Die Party am Rhein: mit vielen Party-Krachern wie Mickie Krause, Die Draufgänger, Michelle, Tim Toupet, Kuhl un de Gäng, Peter Wackel, den Paveiern, Domstürmern, Miljö, Funky Marys und vielen mehr.

steigt Kölle feiert – Die Party am Rhein: mit vielen Party-Krachern wie Mickie Krause, Die Draufgänger, Michelle, Tim Toupet, Kuhl un de Gäng, Peter Wackel, den Paveiern, Domstürmern, Miljö, Funky Marys und vielen mehr. Das zweite Original Egerländer Festival mit Ernst Hutter lädt am 10. Juni zum größten Blasmusik-Open-Air Deutschlands, mit den Egerländer Musikanten, der Kleinen Egerländer Besetzung, den Kaiser Musikanten, Southbrass, Tegernseer Tanzlmusi, Druckluft u.v.a.

zum größten Blasmusik-Open-Air Deutschlands, mit den Egerländer Musikanten, der Kleinen Egerländer Besetzung, den Kaiser Musikanten, Southbrass, Tegernseer Tanzlmusi, Druckluft u.v.a. Am 13. Juni gastiert Jack Johnson, der hawaiianische Surfer und Singer-Songwriter am Tanzbrunnen.

gastiert Jack Johnson, der hawaiianische Surfer und Singer-Songwriter am Tanzbrunnen. Der australische Pop-Sänger Dean Lewis begeistert am 20. Juni mit seiner “The Future is Bright“-Tour und vielen seiner Top-Ten-Songs.

mit seiner “The Future is Bright“-Tour und vielen seiner Top-Ten-Songs. Am 25. Juni lässt sich in einer (hoffentlich) lauen Sommernacht beim Opern-Air am Tanzbrunnen trefflich schwelgen: hier klingt die Saison der Kölner Oper mit den schönsten Melodien von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini oder Jacques Offenbach aus.

lässt sich in einer (hoffentlich) lauen Sommernacht beim Opern-Air am Tanzbrunnen trefflich schwelgen: hier klingt die Saison der Kölner Oper mit den schönsten Melodien von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini oder Jacques Offenbach aus. Am 1. Juli rockt die deutsche Pop-Rock-Band Silbermond mit ihrem Programm “Auf Auf Sommer 2023“ das Open Air.

rockt die deutsche Pop-Rock-Band Silbermond mit ihrem Programm “Auf Auf Sommer 2023“ das Open Air. Die Norweger vom musikalischen Projekt Wardruna gießen am 4. Juli bei ihrer Summer Tour 2023 nordische Spiritualität und Weisheit in ätherische Klänge.

bei ihrer Summer Tour 2023 nordische Spiritualität und Weisheit in ätherische Klänge. Eine Mischung aus Hip-Hop, Rhythm and Blues, Pop, Gospel und Dancehall gibt es beim US-amerikanischen Sänger und Musikproduzenten Ryan Leslie am 8. Juli.

Am 29. und 30. Juli sorgt das XVII. Amphi Festival mit Stars der Szene wie OMD, Deine Lakeien, Covenant oder Lord of the Lost für einen ausverkauften Tanzbrunnen.

sorgt das XVII. Amphi Festival mit Stars der Szene wie OMD, Deine Lakeien, Covenant oder Lord of the Lost für einen ausverkauften Tanzbrunnen. Der vielfach Grammy-nominierte Sänger und Musikproduzent Nile Rodgers steht am 2. August mit der Rock & Roll Hall-of-Fame-nominierten Disco-Band CHIC auf der Tanzbrunnen-Bühne.

mit der Rock & Roll Hall-of-Fame-nominierten Disco-Band CHIC auf der Tanzbrunnen-Bühne. Erstklassiges Entertainment mit Manuel Turizo, Blessd (Kolumbien) sowie auch mit Tanzshows, europäischen Latinmusic Live Acts und vielem mehr liefert am 5. August die Latinmusic-Show Vibras.

die Latinmusic-Show Vibras. Das Bibi Blocksberg Musical „Alles wie verhext“ bringt am 13. August Kinder und Eltern mit viel „hexischem Spaß“ zum Lachen.

Kinder und Eltern mit viel „hexischem Spaß“ zum Lachen. Am 19. und 20. August gibt es beim VIVAWEST Family Festival Unterhaltung für die ganze Familie mit Zoe Wees, Deine Freunde, Kasalla, Miljö, Volker Rosin, Adriano und vielen mehr.

gibt es beim VIVAWEST Family Festival Unterhaltung für die ganze Familie mit Zoe Wees, Deine Freunde, Kasalla, Miljö, Volker Rosin, Adriano und vielen mehr. Helge-Schneider-Fans fiebern dem 25. August, der Big L.A.-Show „Der letzte Torero“ entgegen.

der Big L.A.-Show „Der letzte Torero“ entgegen. Am 26. August sorgen die Bläck Fööss mit ihrem traditionellen Sommerkonzert auf der Tanzbrunnen-Bühne für gute Laune.

sorgen die Bläck Fööss mit ihrem traditionellen Sommerkonzert auf der Tanzbrunnen-Bühne für gute Laune. Er liebt das kreative Chaos und den Kosmos, der daraus entstehen kann: Cro wird seine Fans am 30. August auch mit seinem neuen Album 11:11 in seinen Bann, in seine Welt ziehen.

auch mit seinem neuen Album 11:11 in seinen Bann, in seine Welt ziehen. Am 1. September werden bei der traditionellen Spätsommer-Party der Stunksitzungs-Band Köbes Underground mit viel Spaß kölsche Cover-Versionen internationaler Hits gefeiert,

werden bei der traditionellen Spätsommer-Party der Stunksitzungs-Band Köbes Underground mit viel Spaß kölsche Cover-Versionen internationaler Hits gefeiert, ebenso gefeiert wird am 8. September , wenn die deutsche Pop-Rock-Band Revolverheld voller Freude und Euphorie die Open-Air-Bühne betritt.

, wenn die deutsche Pop-Rock-Band Revolverheld voller Freude und Euphorie die Open-Air-Bühne betritt. Am 10. September bringt die deutsche Rockband Fury in the Slaughterhouse ihre Fans zum Singen und Tanzen und präsentiert die Highlights ihrer außergewöhnlichen Band-Geschichte.

bringt die deutsche Rockband Fury in the Slaughterhouse ihre Fans zum Singen und Tanzen und präsentiert die Highlights ihrer außergewöhnlichen Band-Geschichte. Melancholisch-chansoneske Pop- und Rock-Musik serviert am 14. September die deutsche Band Element of Crime – und versöhnt dabei die harten Fakten des Lebens mit Hoffnung und Liebe (ein hehrer Anspruch).

die deutsche Band Element of Crime – und versöhnt dabei die harten Fakten des Lebens mit Hoffnung und Liebe (ein hehrer Anspruch). Die Kölschrock-Band Cat Ballou bringt am 16. September ihre „Lass uns nicht gehen Tour“ auf die Bühne und sorgt für einen trubeligen, stimmungsvollen Abschluss der Open-Air-Saison.

Zwei Sportveranstaltungen, der OBI Nachtlauf vom ASV am 17. Mai sowie der Carglass Köln Triathlon am 3. September, runden das Open-Air-Programm ab.

Im Herbst ist die bereits traditionelle Karnevalsparty der Karnevalsgesellschaft Die Große von 1823 wieder auf dem Open-Air-Gelände geplant: „11. im 11. - Der Große Kölsche Countdown – Mer fiere mit der Famillich am Tanzbrunnen!“ am 11. November 2023.

Ralf Nüsser, Geschäftsführer von Koelncongress: „Der Tanzbrunnen als Open-Air-Gelände mit hauseigenem Strand, Domblick und unvergleichlicher Atmosphäre bietet auch 2023 wieder ein buntes, diverses Programm für alle seine Freunde. Seine Vielfältigkeit zeigt sich bei großen Konzerten, bei Festivals für alle Generationen und jeden Geschmack, wie aber auch bei Firmen- und Gesellschaftsveranstaltungen.“

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!