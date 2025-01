TASCHEN Warehouse Sale

Der TASCHEN-Sale bietet Preisnachlässe von 25 bis 75% bei Ansichts- oder Mängelexemplaren aus den Themenbereichen Kunst, Architektur, Design, Grafik, Film, Fotografie, Mode, Reise, Popkultur und Sex.

Seit TASCHEN 1980 die Arbeit als kultureller Schatzgräber aufgenommen hat, steht der Verlag für erschwingliche, hochwertige und mitunter tollkühne Publikationen. Ob Kunst oder Körperkult – TASCHEN macht es möglich, dass sich Buchwürmer auf der ganzen Welt zu unschlagbaren Preisen ihre eigenen Bibliotheken zusammenstellen.

TASCHEN ist ein weltweit führender Verlag, der für seine exquisite Zusammenarbeit mit den einflussreichsten Künstlern, Fotografen, Architekten, Designern und kulturellen Ikonen bekannt ist. Gegründet von Benedikt Taschen im Jahr 1980 begann TASCHEN als kleiner Comic-Laden in Köln. Von den Anfängen an leistete das Unternehmen Pionierarbeit bei der Herstellung und dem Vertrieb von Bildbänden und ist heute einer der angesehensten und begehrtesten Kunstbuchverlage der Welt. TASCHEN hat sich zum Ziel gesetzt, die besten Bücher zu verlegen. Als kulturelle Archäologen ist es die Mission des Unternehmens, der Welt fesselnde Künstler und Themennäher zu bringen. Von der Kleinen Reihe bis hin zu den begehrten Collector‘s Editions bringt der Verlag Bücher in jeder Preisklasse und in jedem Format heraus. Der Verlag beschäftigt international zweihundert Mitarbeiter und verfügt neben einemglobalen Vertriebsnetz über 11 Stores weltweit – von Beverly Hills bis Paris, von Hongkong bis Madrid. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln und unterhält Büros in Los Angeles, London, Brüssel und Mailand. TASCHEN wird gemeinsam von Benedikt Taschen und seiner ältesten Tochter Marlene Taschen geleitet.

TASCHEN Store Köln, Neumarkt 3, 50667 Köln, MITTWOCH, 5. FEBRUAR, BIS SAMSTAG, 8. FEBRUAR

Bei www.taschen.com von Donnerstag, 6. Februar, bis Sonntag, 9. Februar, Toptitel mit bis zu 75 % Rabatt

MITTWOCH, 5. FEBRUAR, 17–20 UHR: PREVIEW PARTY: alle sind eingeladen zu köstlichen Drinks, toller Musik und natürlich der exklusiven Preview des gesamten Saleangebots