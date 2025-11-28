Hans Zimmer hat etwas Unglaubliches geschafft: Der deutsche Komponist arbeitete jahrzehntelang hinter den Kulissen Hollywoods, war für das große Publikum kaum sichtbar – und ist inzwischen dennoch berühmt wie ein Rockstar. Seine überragenden Soundtracks trugen bei vielen Filmen dazu bei, dass sie zu Blockbustern wurden: von „Der König der Löwen“ über „Gladiator“ bis „Interstellar“ und „Dune“.

Nur ein einziger lebender Filmkomponist ist genauso berühmt wie er: der große John Williams. Der US-Amerikaner war unfassbare 54 Mal für den Oscar nominiert – fünfmal gewann er den Preis – und es dürfte in der gesamten Filmgeschichte wohl keine berühmtere Melodie geben als seine Fanfare zu „Star Wars“. Diese beiden Komponisten haben viel brillante Musik komponiert, die jeder kennt, die bei Filmzuschauern nostalgische Erinnerungen auslöst – und die auch ohne bewegte Bilder starke Emotionen erzeugt.

So ist es kein Wunder, dass The Sound of Hans Zimmer & John Williams seit Jahren ein Publikumsmagnet ist und deutschlandweit für ausverkaufte Säle sorgt. Nun geht das Projekt mit neuem Programm in die nächste Runde – mit neuen musikalischen Höhepunkten aus den Filmen „Star Wars“, „Fluch der Karibik“, „Harry Potter“, „Dune“, „Jurassic Park“, „Gladiator“, „Indiana Jones“, „Inception“ u.v.m.. Nur am 6. April 2026 in der Kölner Philharmonie lassen die Neue Philharmonie Westfalen und der Chor der Universität zu Köln unter der Leitung von Benjamin Pope mit orchestraler Klangkraft und nostalgischem Kopfkino Filmgeschichte hörbar werden.

Durch das Programm führt der Moderator Daniel Boschmann (Sat.1). Mit faszinierenden Hintergrundgeschichten, überraschenden Fakten und unterhaltsamen Anekdoten lässt er das Publikum noch tiefer in die magischen Klangwelten von Hans Zimmer und John Williams eintauchen.

The Sound of Hans Zimmer & John Williams, 06.04.2026, 15h + 20h, Kölner Philharmonie