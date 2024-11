Am 30. November ist es so weit: Die große Ugly Sweater Night im GLORIA hat Premiere. Bei der perfekten Weihnachtsfeier für jedermann stehen die hässlichsten und schrillsten Weihnachtspullover im Mittelpunkt. Unter allen Ugly Sweater werden am Abend die schrägsten Exemplare prämiert und es gibt großartige Preise von Gaffel.

DJ Stevie J. und der legendäre Flimmy Hendrix legen am Abend auf. Das Warm-up übernimmt Ben Randerath. Die legendäre Alaska Showband sorgt als Highlight des Abends für beste Stimmung und spielt Kult-Hits der 80er- und 90er-Jahre. Die fünf Jungs treten mit Perücken, Sonnenbrillen und bunten Sakkos auf und bringen das Publikum mit Hits wie „Take On Me“ von A-ha und „Wannabe“ von den Spice Girls zum Toben! Es wird ein Spektakel!

„Wir freuen uns sehr, dass die Jungs uns zur Premiere der Ugly Sweater Night im GLORIA beglücken. Denn sie treten nur sehr selten in Europa auf. Entdeckt haben wir sie letztes Jahr als Vorband von Kasalla. Die Musiker der beiden Bands sehen sich wahnsinnig ähnlich“, sagt Claudia Wedell, Betreiberin des GLORIA. „Kein Wunder also, dass sie von dem Kölner Publikum direkt ins Herz geschlossen wurden und dem ein oder anderen Fan sehr bekannt vorkommen.“

Los geht’s im GLORIA am Samstag, 30. November, um 20 Uhr. Tickets gibt es für 24,90 Euro und sind über Eventim und Ticket i/o

Mit der Vorbestellung eines Pittermännchen ist ein reservierter Stehtisch verbunden. Die Plätze sind aber begrenzt!

Ein weiteres Highlight: Vor dem GLORIA wird der Gaffel-Bulli platziert, in dem jeder Gast ein Erinnerungsfoto mit seinem Ugly Sweater schießen kann.

In den kommenden Tagen wird es auf den Instagram-Kanälen von @flimmy11, @gloria_koeln und @gaffel_koelsch spannende Einblicke und Verlosungen rund um die Ugly Sweater Night geben. Ein Blick auf die Accounts lohnt sich!

Ugly Sweater Night, 30.11., 20h, Gloria Theater, Apostelnstr. 11, Köln, 24,90€