Vorverkaufsstart für Jeck im Sunnesching 2027

Das jeckste Sommerwochenende des Jahres geht in die nächste Runde. Nach einem umjubelten und restlos ausverkauften Festivalwochenende 2026 startet am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 15 Uhr der offizielle Vorverkauf für Jeck im Sunnesching 2027 in Köln.

Das Festival findet am Samstag, 19. Juni 2027, im Tanzbrunnen statt. Einen Tag später, am Sonntag, 20. Juni 2027, folgt dort mit Jeck im Sunnesching för Pänz das Familienfestival für kleine und große Jecke.

Das vergangene Wochenende hat erneut gezeigt, warum Jeck im Sunnesching seit Jahren zur beliebtesten Veranstaltung des kölschen Sommers gehört. 12.500 Besucher feierten beim ausverkauften Festival im Tanzbrunnen bei strahlendem Sonnenschein ein buntes Meer aus Kostümen, kölscher Musik und ausgelassener Lebensfreude. Einen Tag später erlebten 7.500 kleine und große Jecke beim Familienfestival einen unvergesslichen Tag voller Musik, Mitmachaktionen und gemeinsamer Momente.

Auch 2027 wird der Tanzbrunnen wieder zur Bühne für die kölsche Musikszene. Das Festival steht für Gemeinschaft, Sommerfeeling und die einzigartige Atmosphäre, die entsteht, wenn Tausende Jecke gemeinsam feiern. Jeck im Sunnesching för Pänz bietet zudem erneut ein eigenes Format für Familien und bringt schon die jüngsten Fans der kölschen Musik zusammen.

Tickets und weitere Informationen gibt es ab Donnerstag, 25. Juni 2026, um 15 Uhr unter www.jeckimsunnesching.de.

Jeck im Sunnesching 2027

Tanzbrunnen Köln

Samstag, 19. Juni 2027, Jeck im Sunnesching – Das Festival in Köln

Sonntag, 20. Juni 2027, Jeck im Sunnesching för Pänz – Das Familienfestival in Köln

Start VVK: Donnerstag, 25. Juni 2026, um 15 Uhr www.jeckimsunnesching.de