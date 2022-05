WDR 3: Acht Brücken – We Are All Lichens

„Musik, Amnesie, Gedächtnis“ – zu diesem Motto des Festival Acht Brücken haben der tschechische Komponist Martin Smolka und die polnische Künstlerin Anna Zaradny im Auftrag von Acht Brücken Werke für Sopran, Kontrabass und Live-Elektronik komponiert. In ihren Werken treffen die beiden nicht nur so weit entfernte Klangfarben wie Sopranstimme und Kontrabass aufeinander, sondern auch die minimalistisch-mikrotonale Musik von Smolka auf die kraftvollen, geräuschhaften Klänge von Anna Zaradny. Es entstehen vielfältige Verbindungen, indem Zaradny bei Smolkas Liederzyklus mit der Sopranistin Juliet Fraser und dem Kontrabassisten Florentin Ginot in Zwischenspielen deren Klänge mit Live-Elektronik verarbeitet.

Das Projektmotto dazu „We are all lichens“ stammt von der Naturwissenschaftshistorikerin Donna Haraway: „Wir sind alle Flechten; so können uns die Furien, die noch immer ausbrechen, um Verbrechen gegen die Erde zu rächen, von den Felsen kratzen.“

Programm:

Martin Smolka: ICE – für Stimme und Kontrabass, Uraufführung

Anna Zaradny: Neues Werk – für Stimme, Kontrabass und Elektronik, Uraufführung

Mitwirkende:

Juliet Fraser, Sopran

Florentin Ginot, Kontrabass

Anna Zaradny, Live-Elektronik

Martin Antiphon, Klangregie

Aufnahme aus der Kunst-Station Sankt Peter, Köln

WDR 3 Konzert mit Susanne Herzog, 07.06., 20.04h, live auf WDR 3

