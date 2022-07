Der New Yorker Kammerjäger Bob Dillon ist gefeuert. Er weigerte sich, weiterhin friedliche Küchenschaben mit der chemischen Keule zu erschlagen. Nun hat er endlich die Chance, seine eigenen Ideen zu verwirklichen: die sanfte Schädlingsbekämpfung. Doch was vielversprechend beginnt, mündet in eine rasante Verwechslungskomödie: Seine Anzeige als „professioneller Schädlingsvernichter mit neuem tödlichen Konzept“ wird gründlich missverstanden. Killerwanzen und echte Killer treiben ihr Spiel mit dem grünen Terminator, der nun selbst zum Gejagten wird.

Mitwirkende:

Von: Bill Fitzhugh

Übersetzung aus dem Amerikanischen: Matthias Müller

Regie: Irene Schuck

WDR 3 Hörspiel, „Der Kammerjäger“, 29.07., 19h live auf WDR 3

