WDR 3 Konzert: Musik der Zeit – Eonta

Rot ist Willkommen und Abschied, Blut und Leben, Liebe und Verletzung. Rebecca Saunders mischt ihr tiefes „Rot“ auf der großen Palette: aus Singstimmen, Orchesterklängen, Klavier und Akkordeon. Auf engstem Raum ballt sich die Energie, die Iannis Xenakis in Eonta freisetzt. Zum Saisonfinale präsentiert Musik der Zeit eines der größten Hör-Abenteuer des griechischen Klangarchitekten. Klein ist hier nur die Besetzung, maximal hingegen die Kraft. Iannix Xenakis war ein Visionär, vielleicht auch seiner Zeit voraus, dort wo sich Wissenschaft und Fiktion berühren. Eonta ist, wie Messiaen bemerkte: „völlig neuartig in seiner Klanglichkeit und in seiner Konzeption der Zeit und das mindeste, was sich sagen lässt, ist dies: Es existiert in der Tat mit einer überraschenden Lebenskraft“.

Programm:

Morton Feldman: The Swallows of Salangan für Chor und Orchester

Rebecca Saunders: Miniata für Klavier, Akkordeon, Orchester und gemischten Chor

Iannis Xenakis: Eonta für Klavier, 2 Trompeten und 3 Posaunen

Mitwirkende:

Nicolas Hodges und Lorenzo Solèges, Klavier

Teodoro Anzellotti, Akkordeon

Ensemble Schwerpunkt

WDR Rundfunkchor

WDR Sinfonieorchester, Leitung: Peter Rundel

Musik der Zeit: Eonta, 04.06., 20.04h, Live Übertragung aus dem WDR Funkhaus auf WDR 3

