WDR 3: Meilenstein der Moderne

Johannes Schöllhorn zählt zu den markantesten Komponistenpersönlichkeiten der Gegenwart. Seine Klangsprache steht Konventionen und aktuellen Trends der neuen Musik gleichermaßen fern. Die außermusikalischen Inspirationen sind vielfältig. Intensive Auseinandersetzungen mit bereits bestehender Musik lassen die Grenzen von Komposition und Transkomposition fließend werden. Ein auffallendes Charakteristikum von Schöllhorns Musik ist die Brüchigkeit ihrer Artikulationen, eine Poesie des Ephemeren, wo scheinbar Vertrautes seltsame Formen und das Ungreifbare Gestalt annehmen kann.

Schöllhorns Orchesterstück éste, que es (2016) entstand als Kompositionsauftrag des WDR und wurde angeregt durch ein Gedicht der mexikanischen Nonne und Gelehrten Sor Iuana Inez de la Cruz aus dem 17. Jahrhundert. Der Kontrast von Stille und Rastlosigkeit ist hier ebenso konstitutiv wie die Spannung von Ordnung und Chaos. Eine Genealogie ganz unterschiedlich besetzter Stücke in Schöllhorns Oeuvre läuft auf dieses klangintensive, energetische Orchesterstück zu: beginnend mit dem Streichernonett vom Ende bis (1993), über das Geigenkammerkonzert Rondo (1997) bis zu dem Quintett mit Kontrabassklarinette Rota (2008).

Zum 60. Geburtstag des Komponisten, der am 30. Juni 1962 in Murnau geboren wurde und u.a. bei Klaus Huber, Emmanuel Nunes und Mathias Spahlinger studierte. Er lehrte an den Musikhochschulen in Winterthur, Hannover und Köln, bevor er 2018 in Freiburg eine Professur übernahm.

Programm:

Johannes Schöllhorn: vom Ende bis für 9 Solostreicher / Rondo für Violine solo und Kammerorchester / rota für Kontrabassklarinette und Streichquartett / éste, que es für Orchester

WDR 3 Studio Neue Musik, „Meilenstein der Moderne“, 26.06., 23h, live auf WDR 3

