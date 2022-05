WDR 3 open: Diskurs

Jeder kennt sie, diese hartnäckigen Melodieschnipsel, die man einfach nicht mehr los wird. Die sich im Kopf festsetzen und penetrant wiederholen. Ohrwürmer können ganz schön nerven, und sie kommen aus jedem Stil und jeder Gattung. Doch was steckt dahinter? Warum klingen diese Schnipsel unentwegt in uns, warum erzeugen bestimmte Werke Ohrwürmer und andere nicht? Und vor allem: Wie wird man sie los? - Mit Unterstützung aus Wissenschaft und Kunst gehen wir dem Phänomen auf den Grund. Musiker erzählen von hartnäckigen Ohrwürmern, während Forscher die Ohrwürmer aus psychologischer und physiologischer Perspektive einkreisen. Doch Vorsicht: Die Musik, die zu hören sein wird, könnte so manchen anhänglichen Ohrwurm zum Leben erwecken ...

Das Programm:

Ludwig van Beethoven: Allegro aus dem Violinkonzert, op. 16

Allegro aus dem Violinkonzert, op. 16 Maurice Ravel: Bolero

Bolero Dmitrij Schostakowitsch: Tahiti-Trot, op. 16

Tahiti-Trot, op. 16 The Chordettes: Lollipop

Lollipop The Dave Brubeck Quartet: Take Five

Take Five Coldplay: Viva la vida

„Ohrwürmer“ mit Michael Arntz, 20.05., 23h, WDR 3

