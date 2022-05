WDR 3: René Lussier – Le Trésor De La Langue live beim Moers Festival 1993

Während am Niederrhein wieder die aktuellen Musikszenen ihr Pfingstreffen beim Moers-Festival zelebrieren, lädt WDR 3 Studio Akustische Kunst zu einem Wiederhören mit einem modernen Klassiker der „musique actuelle“ ein, der vor drei Jahrzehnten beim Moers-Festival erklang: René Lussiers vieldiskutiertes opus magnum, in dem er O-Töne von Charles de Gaulle oder das Manifest der Terroristen von der „Front de Libération du Québec“ verarbeitete, wurde bei seiner Veröffentlichung Ende der 80er Jahre vor allem als politisches Statement im Ringen der Frankokanadier um kulturelle Autonomie interpretiert. Im „Trésor De La Langue“ verbirgt sich aber auch eine subtile Sprachkomposition, in der sich der Ausnahmegitarrist Lussier mit den musikalischen Mitteln des ausgehenden 20. Jahrhunderts auf eine musikästhetische Baustelle begab, deren Fundamente Leos Janácek gelegt hatte.

WDR 3 Studio Akustische Kunst „René Lussier – Le Trésor De La Langue“, 04.06., 23h live auf WDR 3

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!