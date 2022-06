WDR 3: Revolutionär, emotional und radikal zärtlich

Frederic Rzewski war eine schillernde Erscheinung in der amerikanischen Musik des 20. Jahrhunderts, ein Avantgarde-Pianist und Komponist mit Hang zur Improvisation. Benyamin Nuss setzt ihm ein klingendes Denkmal.

Benyamin Nuss, selbst pianistischer Grenzgänger zwischen den Musikwelten von Klassik, Jazz und Computerspielemusik widmet sich Werken von Rzewski. Der US-amerikanische Komponist wurde 1938 in Massachusetts geboren, lebte in den Siebzigern in Italien und lehrte von 1977 bis 2003 im belgischen Lüttich. Rzewskis bekanntestes Werk ist der Zyklus „The People United Will Never Be Defeated“. Er basiert auf dem chilenischen Revolutionslied „¡El pueblo unido, jamás será vencido!“ von Sergio Ortego und spinnt es in 36 Variationen fort. Der Komponist vereint Protest, Avantgarde, Virtuosität, musikalischen Aufschrei, Märsche und Poesie und besticht mit schlichten, volksliedhaft tänzerischen Melodien, entfesselt erwartbare und unerwartete Töne. Die vier Stücke der „North American Ballads“ basieren ebenfalls auf Protestliedern, die bei Streiks und Gewerkschaftsauseinandersetzungen in Kohleminen und Baumwollfabriken gesungen worden sind. Der Benyamin Nuss stellt sich diesen Herausforderungen mit unbändiger Spielfreude, enormer Virtuosität und erstaunlicher Improvisationskunst.

Programm:

Frederic Rzewski: The People United Will Never Be Defeated / North American Ballads

Mitwirkende:

Benyamin Nuss, Klavier

Aufnahmen aus dem Kölner Funkhaus

WDR 3 Konzert, „Frederic Rzewski“, 29.06., 20h live auf WDR 3

