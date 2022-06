WDR 3: Ritt durch die Musikgeschichte

Sie stammen aus Aserbaidschan, Deutschland, Russland, Polen und treffen sich in Nürnberg an der Musikhochschule. Jamila Musayeva, Max Eisinger, Eugen Hubert und Lukas Kroczek gründen das Feuerbach Quartett und rollen den Kammermusik-Begriff neu auf: Sie erweitern die klassische Quartettliteratur von Beethoven, Brahms und Britten um Pop-Ikonen wie The Beatles, Michael Jackson und Led Zeppelin. Dabei gehen sie in Beat und Rock genauso auf, wie bei Schubert.

Sie tun es mit Leidenschaft und Erfolg: „Ein Urgewitter an Streicherklängen, ein genialer Sound und instrumentale Leidenschaft verbanden sich zu einem Konzert, das herkömmliche Vorstellungen von Kammermusik auf den Kopf stellte.“ beschreibt der Donaukurier eines ihrer Konzerte, das ausgerechnet in einem Kloster stattfand. Im Theater Marl erschafft das Feuerbach Quartett eine Symbiose aus Johannes Brahms, Benjamin Britten und den Songs der erfolgreichsten Band der Musikgeschichte. Ein spontaner Griff zum Gesangsmikrofon ist bei diesem Quartett inklusive.

Programm:

John Lennon / Paul McCartney: Eleanor Rigby

Eleanor Rigby Johannes Brahms: Streichquartett Nr. 1 c-Moll, op. 51

Streichquartett Nr. 1 c-Moll, op. 51 George Harrison: Something

Something Benjamin Britten: Simple Symphony, op. 4

Simple Symphony, op. 4 John Lennon / Paul McCartney: Come Together / Help! / Ob-La-Di, Ob-La-Da / Hey Jude / Let It Be

Come Together / Help! / Ob-La-Di, Ob-La-Da / Hey Jude / Let It Be Matt Bellamy / Dominic Howard / Chris Wolstenhome: Hysteria

Mitwirkende:

Feuerbach Quartett

Aufnahmen aus dem Theater Marl

WDR 3 Konzert, „Feuerbach Quartett“, 06.07., 20h live auf WDR 3 mit Moderatorin Ulrike Froleyks

