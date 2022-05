WDR 3: Schwärme, nächtliche

Schwärme, Scharen, Herden und Haufen, Wellen und Wolken: Begriffe die man in der Musik zuerst wohl Iannis Xenakis assoziiert. Der griechische Klangarchitekt war fasziniert von solchen Massenphänomenen, die er in seiner Musik wie kein anderer hat aufleuchten lassen.

Seine Landsmännin Georgioa Koumarà scheint in "Schroedinger's Katze" auf seinen Fersen. Nicht nur wegen ihres Interesses an mathematisch-physikalischen Gedankenexperimenten, sondern auch in der Art, wie sie das Orchester haptisch kompakt aufklingen lässt.

Vito Žuraj ist fasziniert von der Welt der Bienen, die der Imkersohn mit seinem Totentanz erstmal auch musikalisch erkundet. Es ist ein Totentanz nicht nur auf die Bienen, sondern auf alle Insekten, die mehr denn je bedroht sind und die er mit affinen Klang-Figuren zum Surren und Summen bringt.

Ganz intim dagegen ist die nächtliche Klanglandschaft, die Francisco C. Goldschmidt in dem Klavierstück "Enjambres" gestaltet. Durch das raffinierte Spiel mit den Resonanzen der Pedale werden „geisterhafte Harmonien“ geschaffen, „die Vibrationen eines kleinen Holzstücks auf den tiefen Saiten des Klaviers erzeugen ein ständiges Murmeln“, das „Scheuern der Saiten“ erzeugt eine fremde, verzerrte Klangwelt, „in der sich das Traumhafte nach und nach dunkel und zweideutigen Zonen, Melodien aus der Verborgenheit und unerwarteten Tänzen nähert“.

Programm:

Georgia Koumarà: Schroedinger's Cat für Orchester; WDR Sinfonieorchester, Leitung: Pablo Rus Broseta

Iannis Xenakis: Anaktoria für 8 Musiker:innen; Ensemble Modern, Leitung: Reinbert de Leeuw

Francisco C. Goldschmidt: Enjambres für verstärktes Klavier; Thibaut Surugue

Vito Žuraj: Api-danza macabra für Orchester

Mitwirkende:

WDR Sinfonieorchester, Leitung: Cristian Măcelaru

WDR 3 Studio Neue Musik „Schwärme, nächtliche“, 12.06., 23.03h, live auf WDR 3

