WDR 3: Sinfonieorchester Aachen - Wanderlust

Schon mit sieben Jahren spielte Leo Blech ganze Klavierkonzerte und wurde in Berlin zum Stardirigenten. 1937 musste der Aachener wegen seiner jüdischen Herkunft auswandern. Das Sinfonieorchester Aachen ehrt ihn zum 150. Geburtstag mit einem Konzert.

Leo Blech wird 1871 in die wohlhabende Familie des Pinsel- und Bürstenfabrikanten Jacob Blech geboren. Die jüdische Familie fördert seine musikalische Begabung und so tritt er schon im zarten Alter von sieben Jahren als Wunderkind in ersten Klavierkonzerten auf. Er folgt trotzdem zunächst dem Beispiel seiner beiden älteren Brüder und macht eine Lehre als Kaufmann bei einem Aachener Tuchfabrikanten. Anschließend folgt er seiner Leidenschaft und studiert Musik - erst in Köln und anschließend in Berlin. Hier wird er zum Star am Pult und leitet bis zum Kriegsbeginn 2900 Vorstellungen in der Oper unter den Linden. Als er 1937 von den Nationalsozialisten zwangspensioniert wird, ermöglichen Freunde und Bekannte ihm und seiner Familie die Ausreise nach Lettland, in deren Anschluss er eine Anstellung am der Stockholmer Oper bekommt. 1949 kehrt er zurück nach Berlin, wo er in der heutigen Deutsche Oper Generalmusikdirektor wird.

Das Aachener Sinfonieorchester verneigt sich in seinem Konzert vor dem Komponisten und Dirigenten und stellt seine stimmungsvollen Orchesterlieder in den Kontext mit Werken zweier Zeitgenossen.

Programm:

Leo Blech: 6 Kinderlieder / Wie ist doch die Erde so schön

6 Kinderlieder / Wie ist doch die Erde so schön Richard Strauss: 4 letzte Lieder

4 letzte Lieder Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 4 G-Dur

Mitwirkende:

Sonja Gornik , Sopran

, Sopran Sinfonieorchester Aachen

Leitung: Christopher Ward

Aufnahme aus dem Theater Aachen

WDR 3 Konzert, „Sinfonieorchester Aachen - Wanderlust“, 07.07., 20h live auf WDR 3 mit Moderator Johannes Zink

