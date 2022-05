WDR 3: Standing Ovations für Scelsi

Als er im Oktober 1987 an der Seite von John Cage die Kölner Philharmonie betrat, war Giacinto Scelsi bereits eine lebende Legende. Im Alter von 82 Jahren erlebte der komponierende Graf aus Rom eine neue Stufe seiner verspäteten Entdeckung. Mit vier großbesetzten Werken von Scelsi wurden die Weltmusiktage der IGNM (Internationale Gesellschaft für Neue Musik) eröffnet. Das Konzert war restlos ausverkauft. Daher wurde die Generalprobe für Publikum geöffnet und live in das angrenzende Museum Ludwig übertragen. Chor und Orchester der WDR, dirigiert von Hans Zender, führten "Hymnos" und "Hurqualia" erstmal in Deutschland auf und hoben "Uaxuctum", das bereits 1966 entstanden ist, aus der Taufe.

„Der Abend wurde zum Triumph für den greisen Künstler, dessen weißhaariger Condotiere-Kopf von Kennern bald im Parkett ausgemacht war, und dem von der aus der ganzen Welt zusammengekommenen musikalischen Elite eine immer wieder erneute Huldigung dargebracht hatte. Es hatte erwas Ergreifendes, mitzuerleben, wie einem bedeutenden Menschen noch so späte Gerechtigkeit widerfuhr“ - Rheinische Post

Werke von Giacinto Scelsi:

Pfhat - Un éclat... et le ciel s'ouvrit für Chor, Orchester und Orgel

Hymnos für Orgel und 2 Orchester, Deutsche Erstaufführung

Hurqualia für 4 Schlagzeuger, Pauke und Orchester, Deutsche Erstaufführung

Uaxuctum für Chor und Orchester, Uraufführung

Aion für Orchester, Uraufführung

Incantesimi für verstärkte Stimmen, Bläser, Schlagzeug, Klavier und 4 Ferninstrumente, Uraufführung

Mitwirkende:

Schlagquartett Köln

WDR Rundfunkchor

WDR Sinfonieorchester, Leitung: Hans Zender, Zoltán Peskó und Rupert Huber

Aufnahmen aus dem Kölner Funkhaus vom 12. Oktober 1985, der Kölner Philharmonie vom 23. Oktober 1987 und von den Wittener Tagen für neue Kammermusik 2012

WDR 3 Konzert „Standing Ovations für Scelsi“, 13.06., 20.04h live auf WDR 3

