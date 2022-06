WDR 3: Steven Bernsteins „Community Music Vol. 1-4“

Auf mitreißende Weise gelingt es ihm immer wieder, instrumentale Virtuosität und ein sicheres Gespür für Soul und Groove auf ein höchst unterhaltsames Niveau zu bringen. Vor einem Jahr kündigte Bernstein sein Projekt „Community Music“ an: eine Serie von vier Alben, veröffentlicht im Abstand von jeweils drei Monaten. Sämtliche Aufnahmen, die an vier Tagen im Januar 2020 entstanden sind, hat Bernstein mit Musikern eingespielt, die er schon seit langem kennt. Jedes der vier Alben hat einen unterschiedlichen Schwerpunkt, allen gemeinsam ist aber die unbändige Spielfreude aller Beteiligten. In dieser Sendung erhalten Sie einen Einblick in das Werk des New Yorkers.

Mitwirkende:

Moderation: Thomas Loewner

Redaktion: Tinka Koch

WDR 3 Jazz, Steven Bernsteins „Community Music Vol. 1-4“, 07.07., 23h live auf WDR 3

