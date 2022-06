WDR 3: Tanzbarkeit von Musik

Die Art, wie Menschen Musik wahrnehmen, variiert stark. Gerade in Geschmacksfragen scheint man sich ausgesprochen uneinig zu sein. Trotzdem gibt es einen Bereich, bei dem - zumindest in westlichen Kulturen - eine relativ einheitliche Meinung herrscht: die Frage, ob ein Musikstück „tanzbar“ ist. „Tanzbarkeit“ gilt als Phänomen, das in der Popmusik-Branche unmittelbar mit dem Erfolgslevel eines Songs zusammenhängt. Assoziiert werden mit Tanzbarkeit in der Regel perkussive Beats und ein präsenter Bass. Vor allem aber muss der Beat gleichmäßig sein, um ihn körperlich nachvollziehen und dazu tanzen zu können. Das gilt zumindest für die meisten Mitteleuropäer.

In den traditionellen Musiken Südosteuropas oder der nordischen Länder herrschen allerdings andere Spielregeln: Weder gleichlange Beats noch das Konzept von Perkussion ist hier Voraussetzung dafür, dass ein Stück als Tanzmusik gilt. Anlass, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen.

