WDR 3: Wandering Lake – An Atomic Opera

Auf Satellitenbildern erinnert das ausgetrocknete Seebett an eine übergroße Ohrmuschel. Der „See, in den vielen Quellen zusammenströmen“, so sein mongolischer Name, liegt heute in Xinjiang, einem autonomen Gebiet im Nordwesten Chinas. 1964 machte die chinesische Zentralregierung nördlich des Seebeckens erste Atomwaffentests. Der nukleare Fallout breitete sich aus wie Schallwellen.

Echo Ho und Ulrike Janssen folgen in ihrem Hörstück den Phasen der Atomexplosion. Dabei erzählen die beiden Künstler von den Mythen und Relikten zahlreicher Zivilisationen, die einst am Ufer des Sees lebten.

Das Projekt der beiden Künstler entstand mit der Unterstützung der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen.

WDR 3 Studio Akustische Kunst, „Wandering Lake – An Atomic Opera“, 18.06., 23h live auf WDR 3

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!