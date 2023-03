Weitere Künstlerbestätigungen bei KUNST!RASEN Bonn 2023

Die Vorbereitungen für die 11. Ausgabe der KUNST!RASEN Saison laufen auf Hochtouren. Mittlerweile sind über 50.000 Tickets im Vorfeld der Konzertreihe verkauft worden. Weitere Künstler werden zeitnah verkündet. Neu im Programm auf dem KUNST!RASEN sind Dropkick Murphys am 11. August und Calum Scott am 13. August 2023. Aus Boston, der europäischsten aller Ostküstenstädte der USA stammen Dropkick Murphys. Kaum eine andere Band verschmilzt irisch-schottischen Folk und rohen Punk so unterhaltsam wie die fünf Bostoner. Zu ihrem Repertoire gehören irische Traditionals genauso wie Songs über Trinken und dessen Auswirkungen. Dabei geben sich die Bandmitglieder immer sehr familienfreundlich, ihre Shows sind wild, aber nie eine Gefährdung öffentlicher Ruhe.Mit seinem Cover von Robyns „Dancing On My Own“, dass er bei „Britains Got Talent“ performte, gelang Calum Scott gleichzeitig der unglaubliche Senkrechtstart seiner Karriere. Nach der offiziellen Veröffentlichung wurde aus dem Song die meistverkaufte Single eines britischen Solokünstlers des Jahres 2016 in UK. Es folgten die Hit-Single “You Are The Reason“, die mit Platin ausgezeichnet wurde und weltweit über eine Milliarde Streams hat und im Jahr 2018 dann schließlich sein Debüt-Album “Only Human“. Das Album landete in über 20 Ländern auf Platz 1 bei iTunes.

Ende August 2022 wurde mit Brings (04.08.2023) der erster Act für die Saison 2023 angekündigt. Eine exklusive Sommershow spielt die britische Band Placebo (10.08.2023). Simply Red (14.07.2023) freuen sich mit ihrem aktuellen Konzertprogramm „Al The Hits“ erstmalig in Bonn zu spielen. Roland Kaiser (07.07.2023), der Grandseigneur des deutschen Schlagers, versteht es wie kein anderer, Generationen von Fans zu vereinen. Die US-amerikanische Indie-Folk-Band Bon Iver (19.06.2023) wird einen gewaltigen Sound präsentieren.

KUNST!RASEN 2023 – Das Programm (Stand: 8.3.2023)

15.06.2023 Santiano

18.06.2023 Klassik!Picknick

19.06.2023 Bon Iver

20.06.2023 Porcupine Tree

04.07.2023 One Republic + Tom Gregory

07.07.2023 Roland Kaiser + Band

08.07.2023 Folk!Picknick u. a. Estrella Gomes

14.07.2023 Simply Red

15.07.2023 Broilers

02.08.2023 Bastille

04.08.2023 Brings

10.08.2023 Placebo

11.08.2023 Dropkick Murphys Neu!

12.08.2023 Niedeckens BAP

13.08.2023 Calum Scott Neu!