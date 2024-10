Weltweit erfolgreichste Gospelformation

Die Wiedersehensfreude war riesengroß und „sehnlichst erwartet“ (Kölnische Rundschau): Im letzten Winter kehrten Pianist Anthony Evans und die neuformierten THE HARLEMGOSPEL SINGERS nach sechs langen Jahren auf ausgewählte deutsche Konzertbühnen zurück. Stimmgewaltig und mit einer groovigen Mischung aus R&B, Funk und Soul feierten die US-amerikanischen Ausnahmesänger*innen und ihre All-Star-Band die „Good News“, welche das Publikum restlos begeisterte.

Und nun kommen sie wieder! Mitte Dezember startet die mit über 2,5 Millionen Zuschauern erfolgreichste Gospelformation der Welt mit einigen neuen Songs im Gepäck ihre nächste mehrwöchige Tournee. Am 01. und 04. Januar 2025 werden THE HARLEM GOSPELSINGERS in der Kölner Philharmonie zu Gast sein.

Wenn THE HARLEM GOSPEL SINGERS in ihren prachtvoll farbenfrohen Roben Songs wie Amazing Grace, Swing Down Sweet Chariot, Oh Happy Day, Simon & Garfunkels Bridge Over Troubled Water oder Michael Jacksons Earth Song anstimmen, fliegen die Herzen gen Himmel und das Publikum schwingt begeistert mit. Die Formation beherrscht laute, wie auch leise Töne. Wenn sie auf der Bühne stehen, wird es fröhlich und emotional, bewegend und mitreißend. Sie bringen die Zuschauer zum Singen und zum Tanzen. Dann wird es ganz still– und ein Gänsehautmoment jagt den nächsten. In diesen aufgewühlten und herausfordernden Zeiten ist ihr musikalischer Energieschub und ihre universelle Botschaft von Liebe, Frieden und Lebensfreude wohl wichtiger denn je.

Nachdem sich die Mitbegründerin der Show Queen Esther Marrow 2017 in den verdienten Ruhestand verabschiedete, „haben inzwischen die Ausnahmekünstlerinnen und -künstler Marrows musikalisches Erbe mit Bravour angetreten“, schrieb der Mannheimer Morgen. Die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der HARLEM GOSPEL SINGERS wird seit 2023 mit einem neuen Partner fortgesetzt – dem führenden Produzenten von Soul- und Gospel Shows in Europa, Klaus Gassmann. Die Formation hat dabei eine wohltuende „Freiheit auf der Bühne entdeckt, wie sie sie vorher nicht kannte. Gleich geblieben ist jene magische Kraft, die vom Gospel ausgeht und keine Berührungsängste mit anderen Musikstilen kennt – und natürlich ein jubelndes Publikum“, urteilt Die Rheinpfalz.

Gleich neun Gesangssolisten präsentieren mit beeindruckenden Stimmen und einer hochkarätigen Live-Band im Rücken einen Musikmix aus traditionellem und modernem Gospel, R&B und Soul sowie von Pop Songs mit einer besonderen Botschaft. Das aufwändige Bühnen-Set, ihre Roben und das stimmungsvolle Licht-Design sorgen für ein mitreißendes Gesamterlebnis. Bei allen Shows darf sich das Publikum wieder auf den langjährigen musikalischen Weggefährten von Queen Esther Marrow und „Tornado am Flügel“ (Generalanzeiger Bonn),Anthony Evans, freuen. Ebenfalls dabei: Der Tenor und „Rückkehrer“ Rodney Archie. Mit seiner glasklaren, engelsgleichen Stimme sorgt er seit über 15 Jahren für unvergessliche Höhepunkte bei jedem Konzert der HARLEM GOSPEL SINGERS.

„Die Harlem Gospel Singers sind zurück! Ein wenig souliger, rockiger und noch temperamentvoller. Und ebenso mitreißend und herzlich“, freuen sich die Ruhr Nachrichten. Während der Mannheimer Morgen begeistert feststellt: „Ein Konzert voll Stimmgewalt und purer Lebensfreude, welches das Publikum mit tosendem und vor allem wohlverdientem Applaus belohnt“. Und die Kölnische Rundschau attestiert: „Immer wieder Standing Ovations. Die Harlem Gospel Singers präsentieren kein reines Konzert, sondern eine ganze Lebensart!“

The Harlem Gospel Singers Konzertserie 2024 / 2025

01.01. + 04.01.2025, Kölner Philharmonie

Vorstellungen: Mi, 01.01.2025, 20:00 Uhr; Sa, 04.01.2025, 15:00 Uhr + 20:00 Uhr

Preise: ab 38,90 € zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf : www.atgtickets.de