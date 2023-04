Es so weit: Früh launcht ein neues Karriereportal. Mit der Digitalagentur UmspannwerX hat der Kölsch-Experte eine Website entwickelt, die nicht nur für eine Kölner Brauerei und deren eigengeführten Gastronomien, sondern für mittelständische Unternehmen in Köln allgemein wirklich einzigartig ist. Interessierte finden auf www.frueh-karriere.de jetzt weit mehr als nur Informationen zu allen Bereichen, Berufen, aktuellen Stellen und Einstiegsmöglichkeiten bei Früh. „Unser Ziel ist es, zukünftig Mitarbeitende FRÜH-typisch, authentisch, transparent und familiär anzusprechen und vollumfänglich zu informieren“, so Bianca Bendriss, Ressortleiterin der Früh Gastronomie. „Mithilfe unserer Karriereseite können bewerbende Personen beurteilen, ob sie sich mit der FRÜH-Kultur identifizieren. Im Idealfall lautet die Antwort: It’s a match!“.

× Erweitern Foto: Cölner Hofbräu Früh

Dabei legt Früh – von der IHK bereits mehrfach als Ausbilder mit dem Prädikat „Die Besten“ ausgezeichnet – besonders viel Wert auf talentierten Nachwuchs: Über zehn verschiedene Ausbildungsberufe bietet das Familienunternehmen den Fachkräften von Morgen. Auf der neuen Karrierewebsite erhalten sie und auch Eltern detailliert Auskunft über Inhalte, Erwartungshaltungen, Perspektiven und Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung. Doch auch Berufseinsteiger und Erfahrene bekommen hier einen umfassenden Einblick in ihre Möglichkeiten bei Früh – unabhängig von Schulabschluss, gelerntem Beruf und Praxiserfahrung.

Vor allem gelingt es der Brauerei auf ihrem neuen Jobportal, die gelebte Kultur des Unternehmens sympathisch zu präsentieren. „Wer zu Früh kommt, bleibt. Das gilt nicht nur für Gäste, sondern auch für Mitarbeitende“, erklärt Bianca Bendriss. Die mehr als 500 Mitarbeitenden und die 30 neuen Auszubildenden pro Jahr können das nur unterschreiben: In familiärer, inklusiver Atmosphäre arbeiten bei Früh Menschen aus 32 Nationen tagtäglich miteinander. Das Karriereportal soll dabei helfen, weitere Mitglieder für die Früh-Familie zu begeistern. „Dieses Herzensprojekt ist ein Teil unserer Antwort auf den bestehenden Fachkräftemangel, den auch wir als Familienunternehmen in nahezu allen Geschäftsbereichen spüren“, sagt Matthias Schmidt, Senior Brand Manager bei Früh. „Wir sind überzeugt, dass wir als Arbeitgeber ein starker und verlässlicher Partner sind und mit dem neuen Tool erfolgreich neue, passende Kollegen für uns gewinnen können.”

× Erweitern Foto: Cölner Hofbräu Früh

Die Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG wurde bereits 1904 gegründet und ist auch heute noch in der fünften Generation familiengeführt. Als eine der drei größten Brauereien Kölns ist Früh auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, insbesondere durch das traditionsreiche Brauhaus FRÜH am Dom. Aktuell können Feinschmecker und Kölschfreunde in der Domstadt zwischen fünf verschiedenen FrühBrauhäusern wählen: Dem FRÜH am Dom mit angeschlossenem Eden Hotel Früh am Dom, FRÜH “Em Veedel”, FRÜH “Em Jan von Werth”, FRÜH ”Em Golde Kappes” und FRÜH ”Em Tattersall”.

Hier geht es zum Karriereportal: www.frueh-karriere.de

