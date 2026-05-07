„Widdersehen“ von Leonie Swann

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»Widdersehen« erinnert daran, wie schön literarische Wiederbegegnungen sein können. Dieses Wiedersehen mit Miss Maple und ihrer Herde fühlt sich an wie ein vertrauter Besuch, der lange überfällig war.

Die Bestsellerautorin Leonie Swann ist mit einem neuen Krimi zurück und während für uns zwei Jahrzehnte vergangen sind, war es für die Herde nur ein einziges Jahr.

Wieder führt sie uns in eine Welt, in der Schafe mit leiser Klugheit über das Menschliche nachdenken und uns dabei überraschend nah kommen. Sie führt uns zurück ins vertraute Glennkill, wo nichts so ist, wie es zunächst erscheint.

Leonie Swann wurde 1975 in der Nähe von München geboren. Sie studierte Philosophie, Psychologie und Englische Literatur-wissenschaft in München und Berlin. Mit ihren ersten beiden Romanen ›Glennkill‹ und ›Garou‹ gelang ihr auf Anhieb ein sensationeller Erfolg: Beide Bücher standen monatelang auf den Bestsellerlisten und wurden in 25 Sprachen übersetzt. Auch international wurden sie zu Bestsellern. Leonie Swann lebt in Berlin und England.

Als ihre Schäferin Rebecca urplötzlich die Europareise abbricht und die Herde zurück in irische Gefilde führt, sind die Schafe rund um Miss Maple zunächst begeistert. Denn wo könnte es schöner sein als auf der Heimatweide? Auch der Zuwachs ist gespannt – so hofft Madouc, eigentlich Ziege, aber auch »Schaf auf Probe«, auf viele wollige Erlebnisse. Kaum dort angekommen, ist das Bedauern jedoch groß: Die geliebte Weide ist gar nicht mehr so schön, wie sie es in der Erinnerung war, und dann haben auch noch drei fremde Schafe mit seltsamen Namen alle Lieblingskräuter abgeweidet. Als wäre das nicht schon genug, ist Rebecca plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Zurückgeblieben ist nur ein einzelner Finger und ein geheimnisvoller Brief, aus dem sich die Schafe mangels Vorlesemenschen keinen Reim machen können. Die Herde befürchtet das Schlimmste. Doch es ist völlig klar: Nur sie können ihre verschollene Hirtin retten. Unversehens finden sie sich in einem Familiendrama wieder, und einmal mehr zeigt sich: Alles ist zu meistern – man braucht nur genügend Wollensstärke!

„Widdersehen“ ist im DuMont Bucherverlag erscheinen. 336 Seiten, gebunden im Schutzumschlag mit Bändchen

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