Damit hatten die Kolleginnen und Kollegen des Sparvereins GG-GIESSTECHNIK und des Minigolf-Clubs aus Nümbrecht nicht gerechnet. Bei der Gaffel-Aktion „Verein(t) gewinnt“, welche im Sommer letzten Jahres erfolgreich lief, haben über 1.500 Vereine, Freizeitkicker, Kegelvereine, Doppelkopfrunden, Dartteams und viele weitere Gruppen mitgemacht.

Eine Chance, eine der drei Top-Preise zu gewinnen, Exklusiv-Konzerte von Brings, Kasalla und Miljö, hatten sie sich zunächst nicht ausgerechnet. Doch gemeinsam mit vielen Nümbrechter Kollegen, Freunde und Freundinnen und Karnevalisten wurden insgesamt 32.033 Kronkorken gesammelt. Das reichte am Ende für einen großartigen Platz zwei und damit für das Live-Konzert von Kasalla.

Am 24. März ist es nun so weit. Die Kölner Top-Band kommt nach Nümbrecht und spielt für die Mitglieder und Freunde und Freundinnen des Sparvereins GG-GIESSTECHNIK & des Minigolf-Club Nümbrecht. „Ein Hauch von kölscher Mundart kommt so in die Homburger Papiermühle. „Das Konzert bietet eine Mischung aus Freundschaft und Gemeinschaft sowie eine kurze Unterbrechung der Fastenzeit. Gemeinsam mit etwa 400 geladenen Gästen möchte der Sparverein GG-GIESSTECHNIK ab 18 Uhr in einem schönen Rahmen feiern.“, so im Anschreiben des Sparvereins.

Der Vorstandsvorsitzende und Präsident Gabriel Geishüttner ist begeistert: „Wow, was für eine Ehre, wir sind stolz! Alle von unseren Mitgliedern sind riesen Kasalla-Fans und wir haben gemeinsam unser Bestes gegeben, um bei der Gaffel-Aktion einen ordentlichen Platz zu erhalten. Der Abend wird für uns alle ein riesiges Event werden.“

Ab 18.30 Uhr wird die oberbergische Band BastRock den Abend einläuten. Sie präsentieren seit 2010 einzigartige Covers von zahlreichen Klassikern der Rock- und Popgeschichte. Danach folgt eine kleine Pause, in der ein künstlerisches Airbrush-Portrait der Band von Kasalla signiert wird. Im Nachgang wird es über die gaffel.de und die sozialen Netzwerke von Gaffel versteigert. Dieses Airbrush-Portrait wurde vom stellvertretenden Stammtischsprecher Franz-Josef „Tony“ Platte erstellt und gespendet (Airbrush Studio cpp-one). Anschließend wird Kasalla die Homburger Papiermühle richtig einheizen.

„Wir wollten mit unserer Aktion die Arbeit der Vereine mit ihren vielen Ehrenamtlern unterstützen“, sagt Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen. „Ich freue mich, dass wir mit dem Kasalla-Konzert für viel Lebensfreude sorgen und damit viele Menschen in und um Nümbrecht zusammenbringen.“

Alle Überschüsse und Spenden des Abends werden im Anschluss an die Veranstaltung an regionale Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.

Am 12. Mai spielt Brings für den Sieger der Aktion „Verein(t) gewinnt“, die Freiwillige Feuerwehr Hohkeppel. Den dritten Platz hat der Förderverein der Löschgruppe Birk belegt. Sie haben ein Konzert vom Miljö gewonnen, das am 5. August stattfindet. Die Planungen für diese beiden exklusiven Vereinsaktionen laufen bereits auch auf Hochtouren.

