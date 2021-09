Verlegung des Strandkorb-Sales

Das sich der Konzertstrandkorb großer Beliebtheit erfreut, war dem SparkassenPark, als Veranstalter der STRANDKORB Open Air Tour, bewusst. Das es einen so unglaublichen Ansturm geben wird, war dann aber doch unerwartet. So hat bereits der Verkauf in Wetzlar, der ersten Stadt des Verkaufs, alle Erwartungen übertroffen. Die Unmengen an Anfragen, die täglich per E-Mail, Telefon und Facebook für den Verkauf in Mönchengladbach reinkommen, haben den Veranstalter nun dazu veranlasst, erst alle restlichen Strandkörbe aus ganz Deutschland nach Mönchengladbach zu holen, um so vielen Interessenten wie möglich die Chance auf einen Strandkorb zu ermöglichen. Deshalb wird der Verkauf vom 25. September auf den 09. Oktober 2021 von 8-20 Uhr verlegt.

INFO Strandkorb-Sale, 09.10., 8-20h, SparkassenPark Mönchengladbach, weitere Infos unter: www.strandkorb-openair.de

