Köln bekommt ein neues Musical: Unter dem Arbeitstitel „Viva Colonia“ entsteht eine große, neue Bühnenproduktion, die die beliebtesten kölschen Songs aus mehr als einem Jahrhundert in einer neuen Geschichte vereint. Die Idee entstand 2024 gemeinsam mit Henning Krautmacher; das Buch zur Show ist bereits in Arbeit. Mit der Spielstätten „DEPOT“ in Köln rückt die Umsetzung näher.

Was wäre, wenn Willi Ostermann auf BAP trifft, die Bläck Fööss auf BRINGS, die Höhner auf Trude Herr – und die musikalische Reise schließlich bei AnnenMayKantereit ankommt?

Genau diese Idee treibt das Projekt an: ein Hit-Musical, in dem Evergreens und große Songs der bekanntesten Kölner Musikschaffenden ihren Platz finden – eingebettet in eine Geschichte, die nur in Köln spielen kann.

Wie alles begann

Henning Krautmacher, langjähriger Frontmann der Höhner, stand 2024 mit einer Cameo-Rolle im Erfolgsmusical „Himmel und Kölle“ erstmals auf der Musicalbühne.

In Gesprächen mit dem Produzenten-Duo Frank Blase und Marc Schneider (apiro entertainment) skizzierte Krautmacher die Vision eines besonderen Köln-Musicals.

Aus der Idee wurde schnell eine größere Vision: Warum nicht die musikalische Geschichte einer ganzen Stadt erzählen?

Die Musik: von Ostermann bis AnnenMayKantereit

Die Reise führt über Generationen: von Willi Ostermann und Karl Berbuer über BAP, Bläck Fööss und Höhner bis hin zu BRINGS, Cat Ballou und AnnenMayKantereit. Lieder über Heimat und Fernweh, Liebe und Freundschaft, das Leben, das Feiern – und natürlich über Köln. Oder anders gesagt: Nicht von A bis O. sondern von O bis A.

Stimmen zum Projekt

Henning Krautmacher: „Köln hat einen musikalischen Schatz, um den uns viele Städte beneiden. Diese Lieder begleiten Menschen teilweise seit Generationen. Die Idee, daraus eine neue Geschichte für die Bühne entstehen zu lassen, hat mich von Anfang an begeistert. Denn eigentlich erzählt diese Musik längst unsere Geschichte – die Geschichte dieser Stadt und der Menschen, die hier leben.“

Frank Blase und Marc Schneider (apiro entertainment): „Wir möchten nicht einfach einen Hit nach dem anderen auf die Bühne bringen. Unser Anspruch ist eine Geschichte, in der die Songs ihren ganz natürlichen Platz finden und gemeinsam etwas Neues entstehen lassen. Ein Musical, bei dem man nach wenigen Takten denkt: Das kann eigentlich nur in Köln spielen.“

Die Produktionsfirma verfügt mit dem „DEPOT“ in Köln über eine eigene Bühne – die Realisierung im Hintergrund geht in großen Schritten voran.

Über die Details, wie die Informationen zu Geschichte, Besetzung, Kreativteam und Premierentermin halten wir Sie auf dem Laufenden.

Dass das Projekt 2026 konkrete Formen annimmt, ist symbolträchtig: Willi Ostermann wurde am 1. Oktober 1876 geboren und würde in diesem Jahr 150 Jahre alt. Der Mann, dessen Lieder Kölns musikalisches Selbstverständnis entscheidend mitgeprägt haben, steht sinnbildlich am Anfang einer Reise durch rund eineinhalb Jahrhunderte kölscher Musik – bis zum Sound einer neuen Kölner Generation.

Es lebe Köln – Viva Colonia!