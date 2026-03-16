William Wahl mit "wahlweise"

Mit "wahlweise" präsentiert William Wahl sein drittes Programm. Seine Wahlgesänge ertönen nicht nur live vor deutschlandweit ausverkauften Häusern, sondern sind auch im Internet millionenfach gehört worden.

Sorgen seine Wortspiele verlässlich für Lachsalven, ist es doch die ganz besondere Mischung aus Poesie und Komik, mit dem ihm die Klaviatur des Kreises gelingt.

Zartbitterböse sind seine Klavierlieder, und in ihnen behält er trotz seiner sehr feinen Beobachtung der menschlichen Schwächen stets einen liebevollen Blick aufs Leben. So zeigt er uns nicht zuletzt in seinem Lied "Rein versehentlich einvernehmlich", dass wir das mit der Liebe vielleicht doch noch hinkriegen können. Trotz alledem. Oder um es in seinen Worten zu sagen: Die Kehrseite der Medaille ist auch aus Gold.

Mit dem neuen Live-Programm "wahlweise" gastiert der preisgekrönte Klavierkabarettist am 22. April in Köln im Kulturgut Eltzhof, Köln-Wahn. Zuletzt wurde William Wahl mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2026 in der Sparte "Musik" ausgezeichnet. Die begehrte Auszeichnung erhält er „…für seine herausragende Kunst, Sprache, Musik und feinsinnigen Humor auf einzigartige Weise zu verbinden“. Aufgrund der großen Nachfrage wird William Wahl mit diesem Programm im Jahr 2026 für vier weitere Abende in Köln gastieren (29.05. Heinrich-Heine-Kulturforum, 13.06. & 11.07. Senftöpfchen Theater sowie 09.10. Volksbühne am Rudolfplatz).