Marktforschung der TH Köln

Die TH Köln attestiert der Privatbrauerei Gaffel ein erfolgreiches Sponsorship mit dem 1. FC Köln. BWL-Studenten im Modul „Angewandte Marktforschung“ haben eine quantitative Analyse unter der unter Leitung von Prof. Dr. Ulrich Stangl durchgeführt. „Gaffel. Das Kölsch der Fans“ ist seit 2002 exklusiver Kölschpartner des 1. FC Köln und unterstützt nicht nur die Profi-Abteilung, sondern auch das Fan-Projekt „fans1991“.

× Erweitern Ben Hammer

Im Zeitraum von zwei Wochen beteiligten sich 1339 Personen an der Online-Umfrage. Dabei konnten 95 Prozent der Befragten richtig zuordnen, welche Kölsch-Brauerei der offizielle Partner des 1. FC Köln ist. „Diese deutliche Zahl spricht auf quantitativer Ebene für ein erfolgreiches Sponsoring aus der Perspektive von Gaffel“, so das Fazit der Studie. Auch das Fan-Verhalten wurde untersucht. 78 Prozent der Befragten gaben an, auf dem Weg ins Stadion Kölsch zu konsumieren. Die bevorzugte Marke war dabei Gaffel.

× Erweitern Ben Hammer

Große Zufriedenheitswerte gab es für die Kölsch-Qualität im Stadion. 87,4 Prozent der Befragten gaben an, Gaffel Kölsch im Stadion getrunken zu haben. Die Qualität wurde von den Fans mit 4,1 von 5 Punkte überdurchschnittlich gut bewertet. 32,5 Prozent gaben sogar einen Wert von „5“ an. Sie sind also mit dem Geschmack „voll und ganz“ zufrieden.

„Die Ergebnisse der Marktforschung haben unser gutes Gefühl bestätigt“, meint Sebastian Lenninghausen, Produktmanager der Privatbrauerei Gaffel. „Der FC und Gaffel bilden ein perfektes Team.“ Frank Sahler, Leiter Marketing & Vertrieb beim 1. FC Köln, betont: „Es freut uns natürlich sehr, wenn der Erfolg dieser langjährigen Partnerschaft auch durch diese überzeugenden Zahlen von der TH Köln bestätigt wird. Wir profitieren gegenseitig voneinander und es macht großen Spaß in der Zusammenarbeit!“

Weitere Infos unter: www.gaffel.de und www.th-koeln.de

