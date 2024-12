Der Entertainer Riccardo Simonetti und die Autorin Tara-Louise Wittwer trafen jetzt im Der Schwarze Hase in Köln aufeinander und sprachen beim Talkformat „Meet the Original“ von Schweppes über Originalität, Authentizität und persönliche Herausforderungen. Moderiert wurde der exklusive Abend von Miriam Davoudvandi, die den beiden die eine oder andere individuelle Story entlocken konnte und was es bedeutet ein Original zu sein.

× Erweitern Foto: Tobias Holzweiler

Schweppes Brand Ambassador Max Sabato eröffnete das Event und servierte den rund 80 geladenen Gästen Schweppes Martini Pomegranate sowie Martini Pomegranate Floreale als Drinks des Abends. Nach dem Talk konnten die Gäste bei freien Schweppes Drinks und Musik von DJ Angelo Cicero den Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen.

Alle, die an diesem Abend nicht dabei sein konnten, können sich den Talk hier in voller Länge ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=nhdM1QrT1TE