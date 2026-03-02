Mühlen Kölsch stärkt Female Empowerment

Mühlen Kölsch steht für Individualität, Wiedererkennung und einen Geschmack, der sich bewusst vom Mainstream absetzt. Diese Haltung zeigt sich nicht nur im charakteristischen Auftritt in der ikonischen Gourmetflasche, sondern auch im gesellschaftlichen Engagement der Marke. Mit der Förderung von FLINTA-DJane Workshops, der Girls Kicker Academy und der Unterstützung der Veedelperlen setzt Mühlen Kölsch ein klares Zeichen für Female Empowerment, Vielfalt und nachhaltige Nachwuchsförderung in Köln.

Mit den FLINTA-DJane Workshops werden Frauen professionell an das DJ-Handwerk herangeführt. Die Workshops finden regelmäßig im Zwei-Monats-Rhythmus in der Wohngemeinschaft statt. Geleitet werden sie in Kooperation mit dem Kölner DJane-Kollektiv E.P.I.Q., das für Soul, Hip-Hop und R&B bis zu House, Breakbeats und UK Garage steht. Neben der technischen Ausbildung geht es um Selbstbewusstsein, Sichtbarkeit und Vernetzung. Höhepunkt sind vier DJ Nights pro Jahr, bei denen Absolventinnen ihr Können vor Publikum präsentieren. Wer beim DJane-Workshop dabei sein möchte, schreibt eine DM an @die_wohngemeinschaft mit Vor- und Nachnamen und stellt sich in ein bis zwei Sätzen kurz vor. Wichtig ist eine kurze Beschreibung zur eigenen Motivation und warum eine Teilnahme gewünscht ist.

„Mühlen steht für Profil und Haltung. Wir wollen nicht nur sichtbar Vielfalt feiern, sondern sie aktiv ermöglichen“, sagt Johannes Hemme, Produktmanager bei Mühlen Kölsch.

Auch mit der Girls Kicker Academy unterstützt Mühlen Kölsch ein Projekt, das gezielt junge Frauen zwischen 16 und 30 Jahren anspricht. In der Kölner Kickerfabrik ermöglichen Bundesliga-erfahrene Trainerinnen einen professionellen, zugleich niedrigschwelligen Einstieg in den Tischfußball. Das Projekt verbindet sportliche Qualität mit urbaner Kultur und sozialer Vernetzung. Die nächsten Termine finden am 21. März, 11. April und 9. Mai 2026 statt, weitere Termine sind bereits in Planung. Anmeldung unter: rausgegangen.de/events/kicker-basics-fur-bar-kneipe-uni-mit-erfahrenen-trainerinnen-0/

Mühlen Kölsch unterstützt zudem die Veedelperlen, Chor und Girlband mit 140 Sängerinnen. Unter dem Motto „Feier dein Veedel“ geht es gemeinsam auf Tour durch die Stadt. Das Club-Rad wird zur Pop-up-Bühne, Besucher erhalten Mühlen Kölsch oder Mühlen Freibier.

Beim CSD war Mühlen gemeinsam mit den Veedelperlen in einer Pfand-Aufräum-Mission unterwegs. Entlang der Parade wurde Leergut gesammelt und der Erlös von insgesamt 1111 Euro an den ColognePride e. V. gespendet.

Mühlen Kölsch bekennt sich klar zu Offenheit, Respekt und Zusammenhalt in den Veedeln, im Brauhaus und auf der Straße. Engagement beim CSD, klare Statements gegen Ausgrenzung und konkrete Förderprojekte zeigen, wofür Köln steht: bunt, offen und solidarisch.

Female Empowerment ist für Mühlen Kölsch kein Trend, sondern Ausdruck eines klaren Selbstverständnisses: Köln lebt von Vielfalt. Genau dafür steht Mühlen, im Glas und darüber hinaus.