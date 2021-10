Endlich auch in Köln

Nach dem riesigen Erfolg der „die 90er live auf Schalke“ kommt die Party Tour jetzt auch zum ersten Mal nach Köln. Am Samstag, den 20. August 2022 wird am Fühlinger See die größte Open-Air 90er Party im Rheinland stattfinden. Mit dabei sind nationale und internationale Stars wie Vengaboys, Blümchen, Eiffel 65, Oli.P, Alex Christensen, Captain Hollywood Projekt, Layzee aka. Mr. President, Captain Jack, Haddaway, Culture Beat, Las Ketchup, Rednex, Robin S und Dj Sash, die gemeinsam mit über 25.000 Fans die Musik eines ganzen Jahrhunderts feiern werden.

× Erweitern JulianHukePhotography Auch Oli.P wird den Fans am Fühlinger See einheizen

Veranstalter Markus Krampe ist voller Vorfreude auf die große Party in Köln: „Nach dem großen Erfolg der 90er live auf Schalke in Gelsenkirchen freue ich mich die 90er Tour, OpenAir an den Fühlinger See bringen zu können. Nach der Corona-Pause wird das die größte 90er Party im gesamten Rheinland.“

„die 90er live“, 20.08.2022, 13.30h, Fühlinger See, weitere Infos und Tickets unter: www.90er-live.de

