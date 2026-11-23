Jeck im Sunnesching feiert 2027 erstmals am Niederrhein. Am Samstag, 26. Juni, verwandelt sich die Freifläche Zum Alten Schacht in Hückelhoven in eine große Open-Air-Arena für kölsche Musik und ausgelassene Festivalstimmung. Zehn Top-Acts sorgen für mehr als acht Stunden Live-Musik und jede Menge kölsche Lebensfreude.

Das Line-up kann sich sehen lassen. Mit Cat Ballou, Kasalla, Höhner, Druckluft, Paveier, Klüngelköpp, Lupo, Stadtrand, Eldorado und Björn Heuser stehen gleich zehn bekannte Größen der kölschen Musikszene auf der Bühne. Für zusätzliche jecke Stimmung sorgt DJ van Keeken. Durch das Programm führt Lukas Wachten, unterstützt von WDR-Moderatorin Vicky Just, die unter anderem durch ihre Karnevalsreportagen und den Podcast „Im Herzen jeck“ bekannt ist.

Bereits um 10:30 Uhr öffnen sich die Tore. Um 11:15 Uhr beginnt das Bühnenprogramm, das bis 19:30 Uhr dauert. Die Besucher erwartet ein sommerlicher Festivaltag mit großen Hits, mitreißenden Live-Auftritten und ganz viel Sunnesching-Gefühl.

„Mit diesem großartigen Line-up bringen wir das besondere Lebensgefühl von Jeck im Sunnesching erstmals nach Hückelhoven“, sagt Jochen Gasser, Veranstalter von Jeck im Sunnesching. „Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Festivaltag mit Tausenden Jecken, bester Musik und einer einzigartigen Atmosphäre.“

Das neue Festival entsteht aus der Zusammenarbeit von Jeck im Sunnesching und JECK EN DE CITY. Die Veranstaltung hat sich seit 2023 am Niederrhein etabliert und wird nun unter dem Namen „Jeck im Sunnesching – Das Festival am Niederrhein“ gemeinsam weiterentwickelt. Mitveranstalter bleiben Raphael Meyersieck, Michael Frentzen und Projektleiterin Lisa Rombach, die das Festival von Beginn an geprägt haben.

Jeck im Sunnesching wächst weiter

Die Premiere in Hückelhoven ist Teil der Weiterentwicklung von Jeck im Sunnesching. Im Jahr 2027 stehen insgesamt fünf Festivals auf dem Programm: Münster (5. Juni), Köln (19. Juni), Jeck im Sunnesching för Pänz (20. Juni), Hückelhoven (26. Juni) und Koblenz (4. September). Den Abschluss der Saison bildet der Jeckliner im Sunnesching vom 24. bis 28. September 2027. Die fünftägige Kreuzfahrt auf der Mein Schiff 2 verbindet kölsche Musik mit einem außergewöhnlichen Urlaubserlebnis.

Jeck im Sunnesching – Das Festival am Niederrhein 2027

Datum: Samstag, 26. Juni 2027

Ort: Zum Alten Schacht, Hückelhoven

Einlass: 10:30 Uhr, Programmbeginn: 11:15 Uhr, Veranstaltungsende: 19:30 Uhr

Line-up: Cat Ballou, Kasalla, Höhner, Druckluft, Paveier, Klüngelköpp, Lupo, Stadtrand, Eldorado, Björn Heuser

DJ: DJ van Keeken, Moderation: Lukas Wachten

Co-Moderation: Vicky Just (WDR, Im Herzen jeck)

Tickets gibt es über jeckimsunnesching.de