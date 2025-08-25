15 Jahre Kasalla

Die Kölner Band Kasalla feiert 2026 ihr 15-jähriges Bestehen mit gleich zwei Konzerten in der LANXESS arena. Am 16. und 17. Oktober 2026 kehren die fünf Kölschrocker in die Kölner Arena zurück, um mit ihren Fans das Bandjubiläum zu begehen. Die Gruppe blickt dabei augenzwinkernd auf ihr erstes Arena-Konzert 2016 zum 5. Geburtstag zurück – damals ein mutiger Schritt in die „Riesenschüssel“ Deutz –, und freut sich nun darauf, als 15-jährige „Teenager-Band“ erneut die große Bühne zu stürmen.

Seit ihrer Gründung 2011 hat Kasalla eine beeindruckende Entwicklung hingelegt: Was als Newcomer-Band im Kölner Karneval begann, ist längst zu einer festen Größe der kölschen Musikszene geworden – und begeistert heute auch weit über die Grenzen des Rheinlands hinaus, abseits des Fastelovends. Ihren Durchbruch markierte 2012 der Hit „Pirate“. Es folgten ausverkaufte Shows im Tanzbrunnen und in der LANXESS arena sowie mehrere erfolgreiche Alben (zwei davon schafften es in die Top 10 der deutschen Charts). Trotzdem präsentieren sich die fünf Musiker um Frontmann Bastian Campmann weiter bodenständig, herzlich und nah am Publikum. „Unser Arena-Einstand 2016 fühlte sich an wie ein riesiger Kindergeburtstag – jetzt, mit 15 Jahren, sind wir quasi Teenager“, sagt Sänger Bastian Campmann mit einem Grinsen. „Aber wir haben immer noch genauso viel Unsinn im Kopf und genauso viel Lust auf die Bühne wie damals!“

Bereits ihr fünfjähriges Bestehen hatte Kasalla 2016 mit zwei ausverkauften Shows in der LANXESS arena gefeiert. Unter den Gratulanten auf der Bühne waren seinerzeit Überraschungsgäste wie Comedy-Star Carolin Kebekus und Reggae-Musiker Gentleman. Zehn Jahre, etliche Hits und ein Stadion-Konzert später kehrt die Band nun an den Ort jenes ersten großen Wagnisses zurück – mit gewachsener Erfahrung, aber ungebrochenem Spaß an der Sache. „Die Arena ist für uns immer noch keine Selbstverständlichkeit“, betont Gitarrist und Songwriter Florian Peil. „Wir haben großen Respekt vor der Aufgabe, aber wir werden wieder alles geben, um gemeinsam mit unserem Team und den Fans zwei unvergessliche Abende zu erleben.“

Welche Gäste im Oktober 2026 mit auf der Bühne stehen werden, wird noch nicht verraten. Fest steht aber schon jetzt, dass die Jubiläumsshows zu einem großen Wiedersehen mit den Fans werden sollen, getragen von der bekannten Mischung aus rheinischer Herzlichkeit, mitreißendem Kölschrock und einem Schuss Humor. „Für uns sind die Konzerte ein Dankeschön an alle, die uns über 15 Jahre begleitet haben“, so Campmann.

Auch Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher begrüßt die Band herzlich: „Wir freuen uns riesig, dass Kasalla sein 15-jähriges Bandjubiläum mit gleich zwei Konzerten in der LANXESS arena feiern wird. Die beiden Shows zu ihrem fünften Geburtstag im Jahr 2016 waren bereits unvergessliche Abende, die bis heute im Kopf sehr präsent sind. Daran wollen und werden wir 2026 anschließen – da bin ich sicher! Ich kenne die Jungs seit vielen Jahren, habe ihren Weg mit großer Freude begleitet: Ob bei unseren Karnevalsformaten wie der „Lachenden Kölnarena“ und „Elfter im Elften“ oder auch abseits unseres Henkelmännchens. Kasalla ist über die Stadtgrenzen hinaus eine feste Institution – und das wird nächstes Jahr einmal mehr gefeiert! Wir sind dankbar dafür, dass sie dieses besondere Kapitel ihrer Bandgeschichte bei uns schreiben möchten, und wir blicken dem Tag freudig entgegen. Danke an die Band und ihr gesamtes Team für das Vertrauen!“

Der Presale über www.kasallamusik.de startet ab sofort.

Der offizielle Vorverkauf beginnt am 29.08.2025 um 16.00 Uhr.