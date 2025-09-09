15 Jahre Montez – Die Jubiläums-Tour 2026

Der Zeitraum für die KUNST!RASEN Saison 2026 steht fest. Von Donnerstag, 2. Juli 2026 bis einschließlich Samstag, 29. August sind Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau geplant.

2011 bis 2026 – Montez wird 15 Jahre alt! Dieses Jubiläum feiert der Künstler 2026 mit einer Reihe Open Airs in einigen der bis dato größten Locations seiner Künstlergeschichte. Im Rahmen der Jubiläums-Tour spielt Montez am 4. Juli 2026 auf dem KUNST!RASEN in Bonn.

Sechs Studio Alben. Mit Gold und Platin ausgezeichnete Singles, mehr als einer Milliarde Streams über alle Projekte und Alben hinweg, Headliner-Slots auf großen Festivals und die aktuelle Arena-Tour mit mehr als 150.000 Besuchenden: Montez unterstreicht seinen Status als einer der spannendsten Künstler des Landes.

Doch diesen Erfolg hat sich der gebürtige Bielefelder hart erarbeitet: Montez kommt 1994 als Luca Manuel Montesinos Gargallo in Bielefeld zur Welt. Sein bürgerlicher Name zeugt von seinen spanischen Wurzeln. Inspiriert von Eminem, schreibt er im Alter von 13 Jahren erste Texte. 2010 bringt er sein Mixtape „Punch Lines eines Melancholikers“ unter die Leute, gefolgt von einer EP mit dem Titel „Raus mit der Sprache“. Aus dem „Newcomer des Jahres“-Contest von Juice und Hiphop.de, in dessen Jury Rap-Schwergewichte wie Sido und Kool Savas sitzen, geht er 2011 als Sieger hervor. Im selben Jahr erscheint das Debütalbum „Karneval“.

Seit 15 Jahren werkelt er unermüdlich an seinem Traum. Im Studio, auf der Bühne. 2015 kommt das zweite Album “Für immer und eh weg“ heraus, zwei Jahre später legt Montez mit „So macht die Sonne das auch“ nach. Seine Karriere ist geprägt von Rückschlägen, Hoffnung, Ausdauer und Leidenschaft. Und das macht sich spätestens 2021 bezahlt, als ihm mit seiner mittlerweile Doppel-Platin veredelten Nummer-1-Single „Auf und Ab“ endlich der Durchbruch gelingt. Balladen wie diese haben sich als eine Spezialität Montez’ herauskristallisiert – sehr zur Freude der Fans, die diese gefühlvollen Songs feiern und live lauthals mitsingen.

Eine einzigartige Karriere des Sängers und Songwriters, der sich spätestens durch die Teilnahme an Sing meinen Song 2023 ein breites Publikum erspielt hat. Das im selben Jahr veröffentlichte Album „Liebe in Gefahr“ stieg an der Spitze der Charts ein. „Pass auf mein Herz auf“ schloss an die bisherigen Erfolge an und erreichte im Oktober 2024 Platz 2 der Albumcharts. Seine Live-Shows 2024 waren nahezu ausverkauft. Am 04. Juli 2025 erschien die EP „Sommerregen“. Auf sieben atmosphärischen Songs fängt Montez das Gefühl ein, das man nur an lauen Sommerabenden kennt – irgendwo zwischen Sonnenuntergang, Festivallichtern und diesem einen Song, den man nie wieder vergisst.

Ob emotional oder tanzbar und treibend: Montez schafft mit seinen Shows unvergessliche Konzertmomente. Und die wird es auch reichlich auf der Jubiläumstour geben. Die Fans dürfen sich somit auf das nächste Kapitel in Montez’ Erfolgsstory freuen.

